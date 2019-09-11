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Dünyanın en büyük Otomobil Fuarı IAA Frankfurt’ta açıldı

Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) Frankfurt’ta ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:42
Dünyanın en büyük Otomobil Fuarı IAA Frankfurt’ta açıldı

Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) Frankfurt’ta ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Resmi açılışının yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in gerçekleştireceği fuara Mercedes’in yeni otomobili Vision, BMW’nin Concept otomobili, Volkswagen’in Golf ID.3modeli ve Porsche’nin Taycan’ı damga vuracak.


Dünyanın en büyük otomobil fuarı Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) Frankfurt’ta ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazır. Araçların görücüye çıktığı fuar, 22 Eylül tarihlerine kadar kapılarını açık tutacak. Bu yıl 68.’si düzenlenen fuarda 39 ülkeden bin 100 firma ürünlerini tanıtıyor. Fuarda 219 ürün ise ilk kez fuarda tanıtılacak. Bugün ve yarın basın mensuplarının ziyaret ettiği ve 232 bin metre karelik bir alanda kurulu olan fuarın resmi açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirecek.


Bu yıl fuara Alman otomobil üreticisi Mercedes’in yeni otomobili Vision, BMW’nin Concept otomobili, Volkswagen’in Golf ID.3 modeli ve Porsche’nin Taycan’ı damga vuracak. Otomobil üreticileri iklim değişikliği ve emisyon skandallarının yaşandığı bir dönemde çevre dostu araçlarla tüketicilerin karşısına çıkmaya çalışırken fuarda Volkswagen’in Golf ID.3 modelinin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Elektrikle çalışan aracın şarjla 550 kilometre gidebilmesi ve kısa bir zamanda şarj olması tüketicilerin beğenisini kazanacak.


Fuara Türkiye’den de firmalar katılıyor. Bursa, İzmir, İstanbul ve Eskişehir’den gelen 14 firma bu sektörde de varlığını gösterdi. 2017 yılında 810 bin kişinin ziyaret ettiği fuarı bu yıl bir milyona yakın ziyaretçinin ziyaret etmesi bekleniyor.


Bu yıl ”Driving tomorrow“ sloganını tercih eden fuar, yarının araçlarını bugünden görme imkanı sunuyor.


Yeniliklerin paralelinde otomobil sektörünün değişim ve dönüşümden dolayı yaşadığı sorunlar ve geleceğin otomobilleri konulu yüzlerce söyleşi ve konferans düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:42
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