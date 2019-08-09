Dünyanın en büyük kurbağası, yavruları için gölet inşa ediyor

ANKARA (AA) - Dünyanın en büyük kurbağa türü olan Golyat kurbağasının, Afrika'da yaşayan amfibi hayvanlar içerisinde yavrusu için gölet inşa eden tek canlı olduğu bildirildi.

Phys.org'un haberine göre, "Journal of Natural History" dergisinde yayımlanan çalışma, Golyat kurbağasının, yavrularını korumak için ağırlığı 2 kiloya varan taşları taşıyarak, gölet inşa ettiğini ortaya koydu.

Golyat kurbağasının davranışları ve yaşamının araştırıldığı çalışma kapsamında Mpoula Nehri kıyısındaki Golyat kurbağası yuvalarını inceleyen araştırmacılar, nehir kıyısında bulunan 22 kuluçka alanından 14'ünde yaklaşık 3 bin kurbağa yumurtası buldu.

Türün, yumurtaları bırakmak için 3 farklı gölet hazırladığını ortaya çıkaran araştırmacılar, en güçlü ve dayanıklı göletin, baraj şeklinde oluşturulduğunu ve çevresine sığ sulardaki büyük taşların dairesel biçimde yerleştirildiğini tespit etti.

Çalışmanın yazarlarından Marvin Schafer, Golyat kurbağasının, yumurtalarını korumak için inşa ettiği bu göletlerle yavrularını avcı hayvanlardan ve diğer tehlikelerden koruduğunu söyledi.

Araştırma sırasında Golyat kurbağası hakkında çok az şey bilindiğini fark ettiklerini belirten Dr. Mark-Oliver Rödel ise "Umuyoruz ki çalışmamız gelecekte yapılacak diğer araştırmalarla bu türü daha iyi öğrenmeye yardımcı olacak ve böylece Golyat kurbağasının, neslinin tükenme tehlikesiyle mücadelesine destek vermiş olacağız." diye konuştu.

Boyları 34 santimetre, ağırlıkları 3,5 kiloya ulaşabilen Golyat kurbağalarının sayısı son 10 yılda yaklaşık yüzde 50 azaldı.

Yalnızca Kamerun ve Ekvator Ginesi'nde belirli bölgelerde yaşayan bu tür, her ne kadar diğer ülkelere kaçırılsa da doğal ortamından başka bir yerde üreyemiyor.