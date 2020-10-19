Dünyanın en büyük keşfi! Türkiye tarih yazdı

Cumartesi günü Karadeniz'de bulunan yeni gaz rezervini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 320 milyar metreküplük rezerve 85 milyar metreküp daha eklendiğini belirterek toplam rezervin 405 milyar metreküpe yükseldiğini müjdeledi. Erdoğan'ın açıklamaları tüm Türkiye'de heyecanla karşılandı. Konu hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu rezervin, 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"Aşağıda iki katman daha olduğunu söylemiştik daha önce. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız bu ilave keşif miktarını açıklamış oldu. Tuna kuyusunda böylece 405 milyar metreküplük rezerve ulaşmış olduk. Beklentilerin çok önemi yok önemli olan bulunan. Bu yıl itibariyle baktığımızda denizlerdeki dünyada en büyük keşfi açıklamış olduk. Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor. Tuna 1'de arama çalışmaları bitti. Türk Ali 1 adını verdiğimiz bir başka lokasyona gideceğiz. Yine Sakarya Gaz Sahası'ndayız. Bundan sonra hemen hemen her iki ayda bir bir kuyu açarak bu hazırlıkları tamamlamış olacağız.

"2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz"

Burada keşifle sonlandırdığımız bölgede önce tespit sonrasında üretim kuyularını açacağız. Bu daha da sismiğini yapmadığımız 8 bin kilometrelik bir alan onun sismiğine de başlıyoruz. Orada da keşif amaçlı sondajlarımız olacak.2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz. Kendi gazımızı inşallah vatandaşımızla buluşturacağız. Burada deniz üstünde bir platform düşünmüyoruz. 2 bin metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Orada kuyu başında bazı kontrol sistemlerimiz olacak. Burada toplanan gazı kıyıya getireceğiz. En yakın nokta şu anda Filyos görünüyor. Orada ayrıştırma çalışmaları yapacağız. Hedefimiz bu şekilde belirlenmiş durumda. Şu anda kendi imkanlarımızla götürüyoruz ama yurt dışı deneyimli firmalarından destek sağlayabiliriz tabi. Bazı teknolojik ekipmanların tedariki anlamında yurt dışından getireceğiz. Filyos'ta bir ekosistem oluşacak. Gerek yerli girişimciler gerek uluslararası girişimciler için önemli bir teknoloji ve destek merkezi olarak önümüzdeki yıllarda göreceğimize inanıyorum.

"16 milyar metreküplük kontratımız sonlanıyor"

Önümüzdeki bir iki yıl içinde yaklaşık 16 milyar metreküplük kontratımız sonlanıyor. Rusya ile var, Azerbaycan'la ilk kontratımız sonlanıyor, sıvı doğal gaz aldığımız ülkeler var Nijerya gibi onlarla sonlanacak. Kendi gazımız geldikçe yurt dışına bağımlılığımız sonlanacak ama çok kısa sürede yerli gazı ikame edeceğiz demek doğru olmaz.

"Akdeniz'deki sismik aramalarda son durum"

Akdeniz'de 8 tane derin su çalışması yaptık. Karadeniz kadar emin olmadığımız için bir keşifle sonuçlandırmadık. Her bir sondaj aslında bize ciddi veriler veriyor. Önce iki boyutlu sonrasında o değerlendirme ile olasılığı yüksek olan yerlerde 3 boyutlu detaylı görüntü alıyoruz. Sondajla da oradan bilgi alıyoruz. Gaz akışı okuduğumuz yerlere yakın yerlere bir detay sistem daha yapıyoruz. Onlara yakın yerlerde birkaç sondajımız daha olacak. Bizim başından beri söylediğimiz, 'Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ama kimsenin de bizim hakkımızda hukukumuzda gözü olmasın' diye bir kere daha hatırlatayım. Meis'le aramızdaki mesafe 2 kilometre Yunanistan'ın 580 kilometre. Bunun hukukta yeri yok. Avrupa'ya bunu yüz yüze anlattığımızda bize hak veriyorlar ama maalesef televizyon ekranlarında öyle olmuyor. Şu anda adaların karasularına girmeden bizim alanımızdaki yerlerde NAVTEX ilan ediyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı olmadı. Bu bölgede şu ana kadarki keşifler Akdeniz'in güneyinde kalan bölgeler. sismik çalışmalar bize ümit veriyor. Bu çalışmaları test etmeden bir şey söylemek zor. İnşallah Karadeniz'deki gibi benzer bir keşfi yaşayabiliriz"