Dünyanın en büyük dolu tanesi tespit edildi

2018 yılında Arjantin'in Villa Carlos Paz şehrinde meydana gelen büyük taneli dolu yağışı üzerine araştırmalar yapan bilim insanları, inceledikleri ve boyutunu ölçtükleri bir dolu tanesinin şu ana kadar kaydedilmiş en büyük dolu tanesi olduğunu tespit etti. Bilim insanları, Arjantin’deki dolunun 'devasa dolu' kategorisinde sınıflandırılması gerektiğini söyledi.

En büyük dolu tanesi rekoru, Güney Dakota'da kayıtlara geçen 20 cm çapıyla voleybol topu büyüklüğünde olan bir dolu tanesiydi. 23.7 cm olduğu tahmin edilen söz konusu dolu tanesinin kayıt altına alınmış en büyük dolu tanesi olduğu belirtildi.

"Devasa dolu olarak sınıflandırılmalı"

Konu ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Penn State Meteoroloji ve Atmosfer Bilim bölümünden Matthew Kumjian, boyutunu ölçtükleri dolu tanesinin bulunabilecek en büyük dolu tanesi olduğunu ve 15 cm’den büyük olan dolu tanelerinin devasa olarak sınıflandırılması gerektiğini söyledi.

"Dörtte biri bile araçlarda ezikler oluşturabilecek güçte"

Matthew Kumjian, kayıt altına alınan dünyanın en büyük dolu tanesinin dörtte biri boyutunda olan dolu tanelerinin bile araçlarda çeşitli eziklere yol açabileceğini söyledi. Kumjian, nadir olarak görülen devasa boyuttaki dolu tanelerinin evlerin çatısının delerek alt katlara ulaştığını da kaydetti.