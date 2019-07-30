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“Dünyanın en büyük doğal gaz depolama alanını inşa ediyoruz”

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi’nin temel atma törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, proje ile dünyanın en büyük doğalgaz depolama alanının inşa edileceğini söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 09:44
“Dünyanın en büyük doğal gaz depolama alanını inşa ediyoruz”

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi’nin temel atma törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, proje ile dünyanın en büyük doğalgaz depolama alanının inşa edileceğini söyledi. Aksaray’ın projeye ev sahipliği yaptığını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu: “Projeyle buradaki 1,2 milyar metreküp kapasiteyi inşallah 5,4 milyar metreküpe ulaştırmış olacağız. Böylelikle günlük geri üretim kapasitemiz 80 milyon metreküpe çıkmış olacak. Bu alanda dünyada tuz lobları içerisinde doğal gaz depolama alanı olarak inşa edilen bu kapasitede başka bir proje yok. Dolayısıyla dünyanın en büyüğünü buraya inşa ediyoruz. Ayrıca bugün 1 megavattlık güneş santralinin de açılışını yapacağız. Böylece depolama tesisinde ihtiyacımız olan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan elde etme imkanına kavuşmuş olacağız.”   


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:44
  1. Ankara
  2. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  4. Proje
  5. Aksaray

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