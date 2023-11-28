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Otomotiv Dünyanın en büyük devlerinden! Volkswagen'den flaş açıklama, dünyayı salladı: Rekabetçiliğimizi kaybettik diyerek duyurdu
Otomotiv

Dünyanın en büyük devlerinden! Volkswagen'den flaş açıklama, dünyayı salladı: Rekabetçiliğimizi kaybettik diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-28 18:53:00 - 2023-11-28 18:55:59
Dünyanın en büyük devlerinden! Volkswagen'den flaş açıklama, dünyayı salladı: Rekabetçiliğimizi kaybettik diyerek duyurdu

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen duyurdu: şirketin dünya çapındaki en büyük pazarlarından biri olmasıyla bilinen

Uzun süredir Avrupa otomotiv pazarı dendiğinde akıllara ilk olarak Volkswagen geliyordu. Öyle ki Sadece Golf bile Avrupa'nın en çok satanlar listesini tek başına yıllarca domine etmeyi başardı. Lakin son yıllarda Volkswagen bu gücünü kaybetmeye başladı.

Bunun sonucunda işten çıkartmalar başlayacak.

Önce Toyota'nın ciddi atılımları, ardından Stellantis'in ortaya çıkışı Volkswagen'in tahtını salladı. Üzerine Renault'nun yenilediği ürün gamı, Hyundai ve Kia'nın elektrikli modelleri derken Volkswagen günden güne gücünü kaybetmeye başladı. Şimdi de denkleme Çinliler girmiş durumda.

İlan etti: Volkswagen CEO'sunun ağzından döküldü: "Volkswagen artık rekabetçi değil!"

Reuters'in yeni haberine göre CEO Thomas Schäfer, intranet üzerinden yayınladığı açıklamada çok kritik ifadeler kullandı. Sadece çalışanlara giden açıklamada Schäfer "Eski yapımız, işletme ve üretim maliyetlerimiz ile birlikte Volkswagen markasının artık rekabetçi olmadığını görüyoruz" cümlesini kullandığı aktarıldı.
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motor1'in analizine göre: Volkswagen, geçtiğimiz Haziran ayında yeni "kemer sıkma" programını açıklamıştı. Üretici, 10 milyar euro'luk tasarruf sağlayacak yeni planlamasını yıl sonuna kadar tamamlamış olacak. Bu kapsamda emekliliği gelen çalışanlar ile yollar ayrılacak ve bazı yeni ayrılıklar da yaşanacak.

Wolfsburg menşeli üreticinin bu tasarruf planı ile birlikte elektrikli geleceğini inşa etmesi bekleniyor. Öncelik ise tamamen elektrikli Golf'e yol açacak SSP platformunun tamamlanması olacak.

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