Dünyanın en büyük buz dağı 30 yıl sonra ilk kez hareket etti.

1986 yılında Antarktika kıtasından kopup, Weddell Denizi’nde karaya oturarak buz dağına dönüşen A23a, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez hareket etti. Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen 4 bin kilometrekare büyüklüğündeki buz dağının hareket ettiğini tespit eden bilim adamları, buz dağının zaman içinde küçüldüğünü tespit etti. 400 metre kalınlığındaki buz dağı, Antarktika Yarımadası’nın kuzey ucundan geçiyor.

British Antarctic Survey’den uzaktan algılama uzmanı Dr. Andrew Fleming, buz dağının 1986’dan beri karaya oturur halde olduğunu ifade etti. Fleming, küresel ısınma nedeniyle buz dağının yeterince küçülüp hareket etmeye başlayacağının beklenen bir son olduğunu dile getirerek, “İlk hareketi 2020’de tespit ettim” dedi.