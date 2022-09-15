Dünyanın en büyük 3'üncü züccaciye fuarı İstanbul'da kapılarını açtı

Züccaciyeciler Derneği'nden (ZÜCDER) yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) ve KOSGEB desteğiyle bu yıl 32'ncisi düzenlenen etkinlik, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Toplam 150 ülkeden 650 katılımcı firmayla gerçekleştirilen ve 37 bin satın almacıya ev sahipliği yapan fuarın açılışı için tören düzenlendi.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmaya yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 2021'de tüm olumsuz koşullara rağmen sektörün 6,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, 4,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini bildirdi.

Öksüz, "Hedefimiz, dünya 8'inciliğinden kısa sürede 7 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren Hollanda ve Polonya'nın, daha sonra da Meksika'nın üzerine çıkarak 5'inciliğe yerleşmektir. Daha 2 hafta önce Kenya pazarı ile Afrika'ya giriş yaptık. Önümüzdeki ay Rusya'dayız. Önümüzdeki yıl İsrail, İngiltere, Kanada, Gana, Türk Cumhuriyetleri ve Vietnam pazarlarına girmek için çalışma takvimimizi belirledik." ifadelerini kullandı.

"Tedarik sıkıntıları nedeniyle bazı firmalar Türkiye'ye yöneldi"

Mesut Öksüz, tedarik zincirindeki kırılmadan dolayı Türkiye'nin artan önemine dikkati çekerek, bu aksaklıklardan korkan firmaların bir bölümünün Türkiye'ye yöneldiğini aktardı.

Ürünlerin Çin'den Avrupa'ya gemiyle 45 günde ulaşabildiğini ve yüksek hacimli mal sipariş edilmesi gerektiğini kaydeden Öksüz, şu açıklamalarda bulundu:

"Oysa Türkiye'den çıkan tır 5-7 günde Avrupa'ya ulaşıyor ve daha butik siparişlere bile imkan sağlıyor. Çin'e bağlı kalınca rafları senede en fazla 2-3 kez yenileyebilen alıcı Türkiye'den tedarik ederse raflarını her ay yenileyebiliyor. Fırsatlara, yaklaşık 3-4 yıl sürmesi beklenen enerji krizinin Rusya ile iyi ilişkilerimiz çerçevesinde ülkemize avantaj olacağını düşündüğümü eklemek isterim.

Bugün başlayan fuarımızın da bu çerçevede sektörümüzün dünyaya inovasyon, tasarım, kalite-fiyat dengesi, üretim gücü ve ihracata yönelik olarak başarılarımızı göstereceğine inanıyorum. Fuar ekonomik katkı sunacak ve 1,5 milyar dolarlık iş hacmi oluşturacak."

Sektör temsilcilerinden yoğun katılım

Açıklamada verilen bilgiye göre, fuar açılışı sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Açılışa, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Züccaciye Meclisi Başkanı Murat Kolbaşı, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı İsmail Erdoğan, Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Başkanı Güçlü Kaplangı, İSTOÇ İş Adamları Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, İDDMİB Endüstriyel Mutfak Komite Başkanı Bekir Topuz ve Tarsus Turkey Başkanı Zekeriya Aytemur katıldı.