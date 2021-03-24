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Kültür - Sanat Dünyanın en büyüğü satıldı! Tam 62 milyon dolar
Kültür - Sanat

Dünyanın en büyüğü satıldı! Tam 62 milyon dolar

Dünyanın en büyük tuval resmi, Dubai'de bulunan Leila Heller Gallery'de 62 milyon dolara satıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:13:00 -
Dünyanın en büyüğü satıldı! Tam 62 milyon dolar

Dünyanın en büyük tuval resmi, Dubai müzayedesinde 62 milyon dolara satıldı ve bu da onu en pahalı sanat eserleri arasına soktu. Jafri, bu eserle Jeff Koons, David Hockney ve dijital sanatçı Beeple'ın ardından yaşayan dördüncü en pahalı sanatçı oldu.

"Journey of Humanity" yaklaşık olarak dört NBA basketbol sahası büyüklüğünde. Eser, Covid-19 salgınından etkilenen çocuklara para toplamak amacıyla İngiliz ressam Sacha Jafri tarafından yapıldı. Tamamlanması 7 ay süren tablo, 17 bin metrekare büyüklüğünde.

Sanat eseri, dünyanın en büyük sanat tuvali için Guinness Dünya Rekorunu elinde tutuyor. Jafri, tuvalin dört bağlantılı bölüme ayrıldığını, ilki "Dünyanın ruhunu" temsil ettiğini ve diğerlerinin doğaya, insanlığa ve daha geniş evrene atıfta bulunduğunu söyledi.

Gelir hayır kurumlarına bağışlanacak

Satıştan elde edilen gelir Dubai Cares, UNICEF, UNESCO ve Global Gift Foundation dahil olmak üzere çeşitli hayır kurumlarına aktarılacak.
Prens William ile birlikte seçkin İngiliz yatılı okulu Eton'da eğitim gören ressamın eserinin yeni sahibi Altius Gestion International Holding'in CEO'su Andre Abdoune, yaptığı basın açıklamasında, Jafri'nin tabloya koyduğu sevginin inanılmaz olduğunu söyledi. İş insanı, "Çocukken yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Hayatım boyunca çocuklara yardım etmeyi hedefledim" dedi.

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Yorumlar

Ümüt

sen o paralarla bir fabrika kor .
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