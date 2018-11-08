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Dünyanın en büyüğü açıkladı: Doların hakimiyeti bitecek!

Yaklaşık 6,4 trilyon dolarlık varlığı yöneten uluslararası yatırım kuruluşu BlackRock'ın CEO'su Larry King, doların küresel hakimiyetinin biteceğini söyledi.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:27
Dünyanın en büyüğü açıkladı: Doların hakimiyeti bitecek!

Dünyanın en büyük varlık yönetim firması BlackRock'ın CEO'su Larry King, ABD dolarının küresel rezerv para statüsünün sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi.

Singapur'da düzenlenen Yeni Ekonomi Forumu'nda konuşan King, ABD Federal Hükümeti'nin ağır borç yükü altında olduğuna ve faizlerin yükseldiğine dikkat çekerek bu durumda daha önce ABD'ye borç verenlerin yavaş yavaş ortadan kaybolacağını ifade etti. King konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sorun şu ki çok büyük açıklarımız var. Ancak şu anda dünya çapında bize borç verenlerle kavga ediyoruz. Genellikle kreditörlerinizle kavga etmenin sonu pek iyi olmaz. Amerika'nın açıklarının yüzde 40'ı dışardan finanse ediliyor. Başka hiçbir ülke bu ayrıcalığa sahip değil."

BlackRock'ın CEO'su Larry King

Borcumuz yükselecek

Yaklaşık 6,4 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock'ın CEO'su King, borç ve faiz artışlarının devamı halinde hisse senedi piyasalarının da hasar görmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. King, "Artan açıklar nedeniyle borcumuz da yükselecek ve yatırımcılar daha çok faiz talep edecek" diye konuştu.

ABD açıklarının kapatılması için satılan hazine borç senetlerinin (bonu-tahvil) en büyük yatırımcıları arasında Çin ve Japonya yer alıyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:27
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Çin Halk Cumhuriyeti
  3. Larry King
  4. Blackrock
  5. Ekonomi
  6. ABD
  7. Çin

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  • mehmet önenmehmet önen46 dk önce
    sadece dolarin ismini degistirirler sistem devam eder
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