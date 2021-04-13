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Gündem Dünyanın en alçak örgütü FETÖ’den dikkat çeken kodlama sistemi
Gündem

Dünyanın en alçak örgütü FETÖ’den dikkat çeken kodlama sistemi

FETÖ’nün mülkiye yapılanması soruşturmasında ifade veren mahrem imam M.B., aralarında vali, vali yardımcısı ve kaymakamların da yer aldığı 900 kişilik ‘X’ listesini deşifre etti: Örgüt üyesi mülki amirler X işaretiyle gösterilirdi. Listenin yarısı böyle kodlanmıştı. Türkiye'de bulunan o dönem vali, vali yardımcısı ve kaymakamların isimleri vardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 09:19:00 -
Dünyanın en alçak örgütü FETÖ’den dikkat çeken kodlama sistemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanması soruşturmasında ifade veren mahrem imam M.B., 52 vali yardımcısı ve kaymakamla yaklaşık 900 kişinin isminin bulunduğu 'X' listesini deşifre etti.

Farklı cemaatler ve sol gruplar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan ve itirafçı olan M.B. ifadesinde kaymakam ve vali yardımcılarının kendilerini belli etmemeleri için farklı cemaat toplantılarına ve sol grupların aktivitelerine dahil ettiklerini söyledi.

900 kişilik liste

Yapılanmanın yönetim şemasını açıklayan M.B. Türkiye'de 2014'te örgütle bağlantısı olan vali, vali yardımcısı ve kaymakamın bulunduğu yaklaşık 900 kişilik bir liste olduğunu belirterek şunları söyledi: "Mülki idarecilerin tamamının bulunduğu bir liste vardı. Bu listeyi İçişleri Bakanlığı'nda görevli Ö.D. isimli şahıs, A.B'ye verirdi. Listede güncel olarak vali, vali yardımcıları ve kaymakamların genel bilgileri ile fotoğrafları vardı. Bu bilgiler Mehmet kod tarafından X listesine dönüştürülüyordu. Bir sütunda mülki idare amirlerinin görüşleri yazılır, örgüt mensubu ise X işareti koyulurdu.

 

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