Dünyanın dört bir yanından çocuklar masallarla buluştu

Masal Ağacı projesinin devamı olan Masal Bahçesi etwinning projesi ile Erzurum’dan ilkokul öğrencileri, dünyanın dört bir tarafından öğrencilerle, ortak masallar yazarak kültür aktarımını, etkileşimli öğrenmenin gücünü ve paylaşmanın zevkini yaşadı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı 3 ayrı okuldan öğrenciler kendi masallarını yazarak kültürel değerlerimizin aktarımına katkı sağladı. Proje kapsamında kendi masallarını yazan öğrenciler, hem okuma ve yazma becerilerini geliştirip hem de kendi kültür ve değerlerini benimseyerek, dünyaya tanıtma imkanı buluyor. Ayrıca yazdıkları masalları kendileri canlandıran öğrencilerin, hem hayal güçleri gelişiyor hem de drama becerileri.

Erzurum’da da Yakutiye ilçesine bağlı 3 ayrı okulda görev yapan 3 etwinner öğretmen MASAL BAHÇESİ isimli eTwinning projesinde buluştu.

Tatbikat İlkokulu 3/A sınıfı öğretmeni Nurhan Uzun ve öğrencileri, Celal Akın İlkokulu 4/C öğretmeni Canan Ulukurt ve öğrencileri, 12 Mart İlkokulu 2/C sınıfı öğretmeni Hatice Lokmanoğlu ve öğrencileri, aktif bir şekilde yürüttükleri bu engelli dostu projeyi başarıyla sonuçlandırdılar. Büyük ilgi gören projeye 6 ülke ve 56 okul dahil oldu.

Türkiye’den 51, Azerbaycan’dan 1, İtalya’dan 1, Romanya’dan 1, Ürdün’den 1, Kuzey Makedonya’dan 1 okulun öğrencilerinin ve öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilen proje kapsamında her masal eşleştirilen 2 ortak okulun öğrencileri tarafından yazıldı. Masal Bahçesi proje ekibinin işbirliği ile yazılan masallar bir kitapta birleştirilerek basıldı. Kitaptaki karekod sayesinde seslendirilen masallar takdir topladı.

Aynı ilçede görev yapan 3 öğretmen ilçe milli eğitim müdürlerine takdim ettikleri kitapları aynı zamanda masalı yazan öğrencileri ile gurur duyduklarını belirtti.