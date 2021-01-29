Dünyanın dijitalleşmeyle imtihanı

Buğra Kardan

Pandemi tehdidinin tetiklediği dijitalleşme, bireyleri ve kurumları birtakım risklerle karşı karşıya bırakıyor. Zira bilişim şirketlerince monopolleşmeye ve oligopolleşmeye gidiliyor. Ayrıca siber saldırılarda ve veri ihlallerinde belirgin bir artış görülüyor.

Önlemler alınıyor

Ülkeler ise bilişim alanında rekabeti arttırmak, bireylerin ve kurumların verilerini güvenli kılmak için gerekli her önlemi alıyor. Hükümetler, sosyal ağları ve e-ticaret sitelerini markaja alıyor. Markajın 2021’de de devam edeceği öngörülüyor. Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, dijitalleşmenin bir yandan fırsatlar diğer yandan tehditler getirdiğine ve ikileme neden olduğuna işaret ediyor. Alkin, hükümetler tarafından bu ikilemi gidermek adına önemli çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekiyor.

Dilemma var

“Ortada bir dilemma var. Ama dilemma milyarlarca bireyin dijitalleşmeyi nasıl algıladığıyla sınırlı değil” diyen Alkin, şunları kaydediyor: “Dünyanın hemen her yerinde regülatörler, dijitalleşmenin yol açtığı monopolleşmeyi önleyecek ve bilişim devlerini frenleyecek kuralları kaideleri devreye alacaklar. 2021 ise pandemiden ötürü hayatımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz evlerimizde online platformlardan daha çok yararlanacağımız ama veri suiistimallerine karşı denetimin yoğunlaştığı ve yaygınlaştığı bir dönem olacak.

Kontroller arttırıldı

Nitekim 2020’de gerek ABD gerekse Avrupa’da regülatörlerin Facebook, Amazon, Apple gibi büyük firmaların kuvvetlerini kırmak için denetimlerini arttırdıklarına tanık olduk. Aralık başında Avrupa Komisyonu köklü grupların tekelleşmeye yönelmemeleri için alınacak tedbirleri sıraladı. Birleşik Krallık, bu gruplara yaptırım uygulamak için düğmeye bastı. ABD’de de yargı makamları Facebook’u rakiplerini satın almak ve rekabeti engellemek için illegal adım atmakla itham etti.”

Rekabet kızışıyor

2021’de örnek ürünler ve projeler ortaya koyulacağını da dile getiren Alkin, “Yeni dönemde djital platformlara daha çok yatırım yapılacak. Otonom taşıtlara yönelik rekabet de artacak. Dünyanın her noktasından otonom taşıtlar ve yazılımlarla ilgili tanıtım haberleri gelecek. Daha akıllı telefonlar, tabletler hayatımıza girecek” ifadelerini kullanıyor.