Dünyanın desteğini alan Türkiye'yi SİHA Sezgin yine sattı!

İstanbul, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Açıklamada, ekonomik saldırıların, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki "güçler" tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Fakat Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü her savaşta olduğu gibi bu ekonomik savaşında da CHP'li Tanrıkulu, terör örgütlerinin safında olmayı seçti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütleri için altığı bu önlemi "Hükümetin açıklamaları dışında ekonomi yorumu da yapmak yasaklandı" şeklinde yorumladı.

PAPAZ BRUNSON'A KOL KANAT GERMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye sahte delil uyduruyor. Papaz Brunson saçma sapan suçlamalarla tutuklandı." diyerek Amerikalıların istediği yönde açıklamalarda bulunup papaza sahip çıktı.

'SİHA SEZGİN'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, daha önce de Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesinde büyük rol alan SİHA'ların sivilleri vurduğu yalanını söyleyerek SİHA'ların kullanılmaması için girişimlerde bulunmuştu.

YUNANİSTAN'A KAÇAN FETÖ'CÜ TEŞEKKÜR VİDEOSU HAZIRLADI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun serbest bırakılması için yoğun baskı yaptığı FETÖ'cü terörist, serbest kalınca direkt Yunanistan'a kaçmıştı.

Kaçışının ardından Tanrıkulu'na teşekkür videosu hazırlayan FETÖ'cü, CHP'li vekilin kendisine sürekli yardımcı olduğunu dile getirdi.

''GÜNDE 4 KEZ BENİ ARADIĞINI BİLİRİM''

Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü kadın, şunları söyledi: "Sağ olsun Sezgin Tanrıkulu, şu zamanda milletvekili olduğunu gösterdi. Birçok mağdurun arkasında durdu. Beni telefonla arayıp, eşimin nerede çalıştığını sordu. 'Sen merak etme, ben süreci takip ediyorum, rahat ol' dedi. Günde 4 kez beni aradığını bilirim. Sezgin Bey'e yardımlarınızdan dolay teşekkür ederiz dediğimde; rahat ol sen dedi. Bir şey yapmadın sen, bunların gücü masum insanlara yetiyor."

(Haber7)