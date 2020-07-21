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Gündem

Dünyanın derdi Türkiye! 'Türkleri durdurmazsanız..."

NATO askeri komitesinin eski başkanı Çek General Peter Pavel, bölgede Türkiye varlığının kontrol altına alınması ve sınır koyulması gerekliliğini vurgulayarak, bunun yapılmaması halinde bölgede savaşlara yol açacağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 07:22:00 - 2020-07-21 07:26:10
Dünyanın derdi Türkiye! 'Türkleri durdurmazsanız..."

NATO askeri komitesinin eski başkanı Çek General Peter Pavel'dan Türkiye'yi kızdıracak bir açıklamalarda bulundu.

Çek Cumhuriyeti Plzen'de düzenlenen bir sempozyumda konuşan Pavel NATO'daki görevi süresinde ittifak üyesi olan Türkiye'nin çalışmalara engel olduğunu iddia etti. Pavel, Türkiye'ni Suriye'deki varlığına da dikkat çekerek ‘Kontrol altına alınması' gerektiğini savundu.

Pavel ‘Kontrol altına alınmazsa bölgede bir savaşın çıkabileceğini' iddia etti.

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