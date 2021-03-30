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Teknoloji Dünyanın ‘cep’i üretilecek! Markanın ilk yerli modeli heyecanı
Teknoloji

Dünyanın ‘cep’i üretilecek! Markanın ilk yerli modeli heyecanı

Çinli dev Xiaomi büyük yatırımla İstanbul’da fabrikayı açtı. Markanın ilk yerli modelinin haftaya satışa çıkması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 12:11:00 -
Dünyanın ‘cep’i üretilecek! Markanın ilk yerli modeli heyecanı

Türkiye hızla dünyanın cep telefonu üretim üssü haline geliyor. Çinli dev Xiaomi 30 milyon dolar yatırımla İstanbul fabrikasını açtı.

Yıllık 5 milyon kapasiteli üretim tesisinde 2 bin kişiye istihdam sağlanacak. Xiaomi’nin Redmi 9C modeli yeni fabrikada üretilecek.

Markanın ilk yerli modelinin haftaya satışa çıkması bekleniyor. Bölgesel merkez...

Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue, Xiaomi ile atıl durumda olan bu fabrikayı yeniden inşa ederek son teknoloji üretim hatları kurduklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Bu tesisi Xiaomi akıllı telefonları için bölgesel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Türkiye’de de büyük işler başaracağımıza inanıyoruz.”

İlk yerli model satışa çıkıyor

Avcılar’daki fabrikada üretilen Xiaomi’nin giriş seviyesindeki modeli Redmi 9C’nin yerli versiyonu gelecek hafta satışa çıkıyor. 6.53 inç’lik ekran boyutu, 2 GB Ram, 32 GB dahili hafıza, MediaTek Helio G35 işlemci gibi teknik özelliklere sahip. İki orta segment modelin de üretimine başlanacak.

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Yorumlar

Sakaryalı

Çinliler her yeri işgal ediyor yatırım bahane
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Neron11

Onca yatırım yapıp neden başlangıç modeli, bu model satmaz, 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza geride kaldı.
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