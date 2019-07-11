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Dünyanın çayı ÇAYKUR’dan

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Rize’nin İyidere ilçesinde yapılan çay paketleme fabrikasının günlük 400 ton kapasiteyle çalıştığını ve yaklaşık 60 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:01
Dünyanın çayı ÇAYKUR’dan

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Rize’nin İyidere ilçesinde yapılan ve kendi kendine yetebilecek şekilde projelendirilen çay paketleme fabrikasında üretimin son hızla devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 200 bin civarında yaş çay üreticisinin sattığı çayı burada paketleyip tüm Türkiye’ye ve yurt dışına servis ettiklerini aktaran Alim, fabrikanın günlük 400 ton kapasiteyle çalıştığını ifade etti. Alim, yaklaşık 60 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, “Daha çok Avrupa ülkelerine çay satıyoruz. Dünyanın her yerinde bizim çayımız var. Hedef kitlemiz tüm Türkiye ve dünya” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:01
  1. Rize
  2. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim
  3. çay paketleme fabrikası
  4. yaş çay
  5. ÇAYKUR

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