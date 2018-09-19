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Dünyanın acı hali! Her beş saniyede bir çocuk önlenebilir hastalıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler geçen yılda yaklaşık 6,3 milyon çocuğun 15 yaş altı bir çocuğun önlenebilir nedenler veya hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiğini açıkladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:58
Dünyanın acı hali! Her beş saniyede bir çocuk önlenebilir hastalıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü, BM Nüfus Birimi ve Dünya Bankasının ortak raporunda, 2017 yılında her beş saniyede 15 yaş altı bir çocuğun önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Raporda, yaklaşık 5,4 milyon çocuk ölümünün hayatlarının ilk beş yılında meydana geldiği aktarıldı.

56 milyon çocuk ölüm riski altında

Yeni doğan çocuk ölümlerinin, tüm ölümlerin neredeyse yarısını oluşturduğu vurgulanan raporda, acil önlem alınmazsa beş yaş altı 56 milyon çocuğun 2030'a kadar ilaç, temiz içme suyu, elektrik ve aşıya erişim sıkıntısı nedeniyle ölüm riski olduğu ifade edildi.

Geçen yıl beş yaş altı çocuk ölümlerinin yarısının sahra altı Afrika ve yüzde 30'unun Güney Asya'da meydana geldiğine dikkat çekilen raporda, sahra altı Afrika'da her 13 çocuktan birinin 15 yaşından önce öldüğü bilgisi de paylaşıldı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 08:58
  1. Birleşmiş Milletler
  2. ölen çocuklar

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