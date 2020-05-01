Dünyanın 300 katı büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi

Uzay alanında çeşitli çalışmalara imza atan bilim insanları, güneş sisteminden 1.250 ışık yılı uzaklıkta, dünyanın 300 katı kadar büyüklüğünde ve Jüpiter'i 3'e katlayabilen 'Kepler-88d' isimli bir gezegen keşfettiklerini açıkladı. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olarak tanımlanan 'Kepler-88d' isimli gezegenin, içerisinde bulunan tek bir fırtınaya bile dünyanın sığabileceği belirtildi.

'The Astronomical Journal' isimli bir dergide yayınlanan araştırmaya göre keşfedilen 'Kepler-88d' isimli gezegenin, daha önceden keşfedilmiş 'Kepler-88' isimli yıldızın etrafında döndüğü açıklandı. Hawai’de bulunan WM Keck Gözlemevi’nde yapılan araştırmalarda, daha önceden keşfedilen 'Kepler-88b' ve 'Kepler-88c' isimli iki gezegene bir gezegenin daha eşlik ettiği fark edildi.

Öte yandan, Jüpiteri 3'e katlayabilecek devasa boyutuyla keşfedilen yeni gezegenin yörüngesinin biraz farklı olduğu; yıldızı etrafında daire çizmek yerine eliptik bir desende hareket ettiği, yıldızından uzaklaştıkça daha yavaş hareket ederken yaklaştıkça hız kazandığı kaydedildi.