Dünya

Dünyadan Türkiye'ye taziye seli: "Acınızı paylaşıyoruz"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dünyadan Türkiye’ye taziye seli: "Acınızı paylaşıyoruz"

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi, dünya genelinde yankı uyandırdı. Çok sayıda ülke, kurum ve büyükelçilik Türkiye’ye destek ve taziye mesajları gönderdi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonrası uluslararası toplumdan Türkiye’ye destek mesajları yağdı.

NATO’dan Avrupa Birliği’ne, ABD’den Japonya’ya kadar pek çok ülke, Türk halkına başsağlığı dileyerek “Türkiye ile dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.

ABD, Fransa, Almanya, Rusya, Japonya, Hollanda, Ukrayna, Yunanistan, Polonya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, İran, İtalya, Romanya, Estonya, Litvanya, Afganistan, Kazakistan ve Ürdün gibi ülkeler, sosyal medya platformlarından ve diplomatik kanallardan taziye mesajları paylaştı.

 

“TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türk halkının acısını paylaştıklarını belirterek, “ABD, müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği de paylaştığı mesajda, “Elim kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyuyoruz. Türkiye ile dayanışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont ise “Türk askeri uçağının düşmesi haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu trajik olay karşısında Türk halkının yanındayız” mesajını paylaştı.

Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Şehitlere Allah’tan rahmet, Türk halkına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

 

AVRUPA’DAN ORTAK MESAJ: “ACINIZ ACIMIZDIR”

Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, “Genç askerlerin Azerbaycan dönüşünde yaşadığı bu trajik kaza hepimizi derinden sarstı” dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celal ise Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, “Başın sağ olsun Türkiye! Acınız acımızdır” ifadelerine yer verdi.

AB Türkiye Delegasyonu da “Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Yunanistan, Hollanda ve Polonya büyükelçilikleri de benzer mesajlarla Türkiye’ye başsağlığı diledi.

 

KARDEŞ ÜLKELERDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIMLAR

Kosova Büyükelçiliği mesajında “Bu zor günlerde Türkiye’nin yanındayız” derken, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic de “Türk halkının acısını paylaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, “Türk kardeşlerimizin yanındayız” derken, İran Büyükelçiliği, “Kardeş Türkiye halkına içten taziyelerimizi sunarız” açıklamasını yaptı.

 

ŞAHBAZ ŞERİF: TÜRK KARDEŞLERİMİZE İÇTEN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına seslenerek, “Bu zor zamanda düşüncelerimiz ve dualarımız Türk kardeşlerimizle” dedi.

 

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI TAJANİ: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Gürcistan topraklarında düşen Türk askeri kargo uçağı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

 

ESTONYA VE LİTVANYA’DAN DAYANIŞMA MESAJI

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Türkiye’nin yanındayız” paylaşımında bulundu.
Litvanya Dışişleri Bakanlığı da “Bu trajediden etkilenen herkese içten taziyelerimizi sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

 

KAZAKİSTAN’DAN KARDEŞLİK MESAJI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında “Türk halkının acısı bizim acımızdır” dedi.

 

AFGANİSTAN VE KATAR’DAN BAŞSAĞLIĞI

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, kazadan duyulan üzüntüyü dile getirerek, “Türkiye hükümetine ve halkına içten taziyelerimizi sunarız” açıklamasında bulundu.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mesajda “Kardeş Türkiye’nin yanındayız” ifadelerine yer verdi.

 

NATO: HİZMETLERİNİ ONURLANDIRIYORUZ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Türk askerlerinin hizmetlerini onurlandırıyoruz. Onlar, hepimizi güvende tutan cesur insanlardır. Türkiye’ye en içten taziyelerimizi iletiyoruz” dedi.

 

ÜRDÜN VE ROMANYA’DAN DESTEK MESAJLARI

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, “Bu acı olay karşısında Türkiye ile tam bir dayanışma içindeyiz” açıklamasında bulunurken, Romanya Dışişleri Bakanlığı da “Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız” ifadelerini paylaştı.

 

20 PERSONEL BULUNUYORDU

Milli Savunma Bakanlığı, C-130 tipi uçağın düşmesi sonucu 20 personelin bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve şehitlerin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da uçağın enkazına ulaşıldığını duyurarak, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

