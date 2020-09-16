Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor

Hava Kuvvetleri Derneği Hava, Uzay ve Siber Konferansında konuşan ABD Hava Kuvvetleri Satın Almadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Will Roper, prototip olan savaş uçağının başarılı bir şekilde uçtuğunu belirterek, dijitalin önemine vurgu yaptı.

Gelecek Nesil Hava Üstünlüğü Programı çerçevesinde araştırmalar yapan ABD'nin, son derece gizli yürütülen programın hangi aşamada olduğu, kaç prototip uçak ürettiği ya da uçağın ne zaman seri üretime geçeceğine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

F-35'i geride bırakacak

ABD basını tarafından verilen haberlere göre, ABD'nin operasyonel F-35 uçaklarına ve test aşamasında olan F-15EX tipi savaş uçaklarına rakip olaca yeni savaş uçağı ile savunma sanayi alanında ortalığı karıştıracağı iddia ediliyor.

Yina basında çıkan iddialara göre ABD'nin bu uçağı Elon Musk'ın SpaceX şirketine ürettirmeyi planladığı belirtiliyor.