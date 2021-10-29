Dünyadaki robot sayısı çılgın rakam

Yeni Akit Ankara

Robotlarda sayı patlaması yaşanıyor. Çin’deki robot sayısı bu yıl 1 milyonu geçecek. Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından yayınlanan World Robotics 2021 raporu bu yıl fabrikalarda kullanılan endüstri robotu sayısının dünya çapında yüzde 10 artarak yeni bir rekora ulaştığını açıkladı. Dünyada bu yıl toplam 384 bin yeni robot teslimatı yapıldı.



Yeni robotların yüzde 44’lük oranına denk düşen 168 bin robot Çin’deki tesislere yerleştirildi.

Robotların en büyük alıcısı elektronik endüstrisi

Çin robot imalat endüstrisi 2020 yılının ikinci üç aylık döneminden itibaren yeni siparişler almaya başlamıştı. Kuzey Amerika ekonomisi 2020’nin ikinci yarısında canlanmaya başlamış, Avrupa da onu izlemişti. Öte yandan, robot sektörünün en önemli alıcısı olan otomotiv endüstrisinin yerini şimdi Çin’de özellikle güçlü olan elektronik endüstrisi almış bulunuyor.



2020 yılında dünya çapında 109 bin yeni robot elektronik endüstrisine girerken otomotiv endüstrisine giren robot sayısı yüzde 22 eksilerek 80 bin oldu.

Endüstri robotlarının en büyük piyasası

Asya, endüstri robotlarının en büyük piyasası olmayı sürdürüyor; bunların yeni yerleştirilen birimlerinin yüzde 71 kadarı 2020’de Asya'da satıldı. Çin'de robot sürümü, yüzde 20 artarak 168 bin 400 robota çıktı. Robot mevcudu 943 bin 223 olup 1 milyon sınırı 2021 yılında muhtemelen aşılmış olacak. Japonya ve Kore Cumhuriyeti Çin’in arkasından gelen ülkeler. IFR, 2021 yılı için robot teslimatında iki haneli yüzde büyüme oranı bekliyor. Robot endüstrisi küresel çapta ciddi biçimde canlanacak. 2021’de yüzde 13 oranında bir artışla 435 bin birim bekleniyor, bu 2018 yılının rekorunu da aşacak. Ancak kriz sonrası patlama için 2022 yılını görmek gerekecek. 2021’den 2024’e değin yıllık yüksek bir ortalama büyüme sonucunda dünya çapında 500 bin birimlik bir tarihsel rekor büyümeye ulaşılması umuluyor.