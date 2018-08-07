THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Dünyada yüzde 90'u Bursa'da yetişiyor! İngiliz Kraliyet Ailesi peşine düştü

Dünyaya adını İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde tüketmesiyle duyuran, dünyadaki üretiminin yüzde 90'ı Bursa'da yapılan siyah incirde ihracat yasağı kalktı. Siyah incir, kilogramı 7 liradan İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Çin başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine ihraç ediliyor.

07 Ağustos 2018 Salı 11:59
Dünyada yüzde 90'u Bursa'da yetişiyor! İngiliz Kraliyet Ailesi peşine düştü

Avrupa’nın bir çok ülkesinin yanı sıra bu yıl Japonya ve Çin’e de ihracatı başlayan Bursasiyah incirinin hasadına başlandı. Dünyada yüzde doksanı Bursa’nın 36 köyünde üretilen siyah incir İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yemesiyle adını dünyaya duyurmuştu. Nadir olan bu incir ilk günlerde ihracat firmaları tarafından yüksek fiyattan alınıyor. Ürün bollaşınca fiyatlar düşüyor. Bu durum üreticiyi memnun etmiyor. Siyah incirde tek fiyat politikası isteyen üreticiler, "İhracat yapan firmalar fiyatı istedikleri gibi aşağı çekip elimizden ucuz fiyata alıyor. Bu duruma bir çare bulunmalı" dedi.

İHRACAT YASAĞI KALKTI

Geçen yıl piyasaya 7 liradan giren siyah incir bol zamanında 2 lira 50 kuruşa kadar geriledi. Ürünleri yurtdışına dolar ve avro ile satan firmalar istedikleri gibi fiyatlarla oynuyor.

Siyah incirde ihracatın başladığını ifade eden Osmangazi İlçesi Çağlayan Köyü Muhtarı Hakkı Tokuş, “Bu yıl ürünümüz erken olgunlaştı. İzin çıkmadığı için ihraç olamıyordu. İhlas Haber Ajansı’nın haberinden sonra AK Parti Bursa milletvekilleri devreye girdi ve ihracatın önündeki maniler kalktı. Herkese çok teşekkür ederiz. İncirde ihracat bu yıl başladı. Piyasa 7 liradan açıldı. Bizim köyümüzde 7 liradan açılırken, diğer köylerde bu fiyat 5 lira seyretmekte. incirde fiyat politikası olsun ve incir fiyatları bu kadar düşmesin. Bunu denetleyen yok, firmalar istedikleri gibi fiyat politikası uygulayarak fiyatı aşağı çekebiliyorlar. Geçen yıl 7 liradan açılan incir bol zamanında 2 lira 50 kuruşa kadar düştü. Bizim köyümüzde kendi köylümüz olan firma var. Fiyatları dengede tutmada etkili oluyor, ama diğer köylerde aynı durum söz konusu değil. Firmalar istedikleri gibi fiyat politikası uyguluyoruz. Bu incir Avrupa’nın bir çok ülkesine ve Japonya ve Çin’e ihraç oluyor. Bursa’nın 36 köyünde yetişen bu meyve dünyaca ünlü. Biz bu ürünün hak ettiği fiyata alınmasını istiyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 11:59
  1. Çin
  2. Japonya
  3. Bursa
  4. siyah incir
  5. İngiltere
  6. William

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İP’in tamamen buhar olacağını göreceğiz"
    1. "İP’in tamamen buhar olacağını..
    2. Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi..
    3. Trump'tan flaş İran açıklaması!
    4. Katil İsrail Gazze'ye saldırı: 2 şehit
    5. AK Parti'den flaş kongre açıklaması
    6. Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı
    7. Ünlü Bursa bıçağında ihracat hedefi 2..
    8. Erdoğan 'rezil ettik' demişti harekete..
    9. Mide kanseri belirtileri nelerdir?
    10. Terör devleti İsrail Gazze'ye..
    11. Usta oyuncu Cüneyt Arkın: Telif..
    12. Islak mendilin zararları nelerdir?
    13. Teröristlere pasaport temin eden zanlı..
    14. Zlatan Ibrahimovic çıldırdı! Yine..
    15. Gurbetçi gençler Türkiye'de en çok..
    16. Erdoğan talimat verdi, MHP’liler..
    17. Bu hastalık saç yolduruyor!
    18. Karısı zannedip sokak ortasında darp..
    19. Sosyal medyadan terör propagandası: 7..
    20. Kocaeli ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler