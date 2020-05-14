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Aktüel

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 22:51:02 -
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 500 bini aştı.
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Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

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