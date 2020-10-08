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Dünya Dünyada yeni bir gerilimin perdesi aralanıyor! Rusya’dan o ülkeye müdahale iması!
Dünya

Dünyada yeni bir gerilimin perdesi aralanıyor! Rusya’dan o ülkeye müdahale iması!

Kremlin sözcüsü Peskov, Kırgızistan'da devam eden siyasi kriz ile ilgili yaptığı değerlendirmede Rusya'nın bu ülkeye karşı yükümlülüklerinin olduğunu söyleyerek ülkeye müdahale imasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 19:15:00 -
Dünyada yeni bir gerilimin perdesi aralanıyor! Rusya’dan o ülkeye müdahale iması!

Kırgızistan’da devam eden siyasi kriz ile ilgili değerlendirmeler yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın bu ülkeye karşı yükümlülüklerinin olduğunu ifade etti.

İHA'nın aktardığı habere göre, Kırgızistan’da 4 Ekim’de yapılan genel seçimlerin ardından, muhalefet grubu seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek sokağa çıktı. Protestolar şiddet olaylarına dönüşürken Cumhurbaşkanlığı binası olmak üzere birçok kamu binası göstericiler tarafından ele geçirildi. 

Yaşanan olayların üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı alınarak göstericiler yumuşatılmaya çalışılırken ülkedeki krizi Rusya yakından takip ediyor. 

"Yükümlülük" açıklaması

Kırgızistan’daki olayları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ülkede hükümetin tamamen ortadan kaldırılmaya yönelik çabalara karşı Rusya’nın 2 ülke arasında yapışan güvenlik anlaşması nedeniyle yükümlülüklerinin bulunduğunu ifade etti. 

Ülkede kaos olduğunu söyleyen Peskov, Rus Federal Güvenlik Teşkilatı’nın başındaki isim Alexander Bortnikov’un Kırgızistan’ın yeni güvenlik şef vekili olarak atanan Ömürbek Suvanaliyev ile görüştüğünü duyurdu.

"Derin endişe duyuyoruz"

Peskov ülkedeki durumu değerlendirirken yaşananları endişe ile takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kırgızistan’da yaşananlardan dolayı derin endişe duyuyoruz. Çünkü Kırgızistan bizim ileri ortaklarımızdan. Birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Kolektif Güvenlik Antlaşması (KGAÖ) çerçevesinde çalışıyoruz."

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