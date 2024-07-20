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Ekonomi Dünyada ultra zenginlerin sayısı 2023'te yüzde 8 arttı
Ekonomi

Dünyada ultra zenginlerin sayısı 2023'te yüzde 8 arttı

Yeniakit Publisher
2024-07-20 13:57:00 -
Dünyada ultra zenginlerin sayısı 2023'te yüzde 8 arttı

Dünya genelinde ultra yüksek net gelire sahip bireylerin sayısı 2023'te yüzde 8 arttı ve 426 bin 330 kişiye ulaştı.

Geçen yıl, serveti 30 milyon dolar ve üzerinde olan bireylerin küresel nüfusu yüzde 8 oranında arttı. Yeni bir rapora göre, bu büyümenin büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanıyor.

CNBC'nin haberine göre, Altrata'nın 2024 Dünya Ultra Servet Raporu'na göre, şu anda ultra yüksek net değere sahip (UHNW) bireyler olarak tanımlanan, serveti 30 milyon dolar ve üzeri olan 426.330 kişi bulunuyor. Bu kişilerin toplam serveti 2023 yılında 49 trilyon dolara ulaştı.

ABD'de, ultra yüksek net değere sahip bireylerin sayısı yüzde 13 artarak 147.950 kişiye ulaştı, bu da küresel UHNW nüfusunun üçte birinin ABD'de olduğu anlamına geliyor.

Rapora göre, önümüzdeki beş yıl içinde UHNW nüfusunun yüzde 38 artarak 587.650 kişiye ulaşması bekleniyor. Bu kişilerin toplam servetleri ise 19 trilyon dolar artacak ve bu durum ultra zenginlere yönelik hizmet sunan şirketler için yeni fırsatlar yaratacak.

Raporda, kişisel lüks mallar ve yaşam tarzı hizmetleri pazarının hızla genişlediğine dikkat çekilirken, dünya genelindeki lüks gayrimenkullerde de benzer bir eğilim gözlemlendiği belirtildi. Ultra zenginler, 2023 yılında toplamda 118 milyar dolarlık lüks harcama yaptı ve bu da küresel lüks harcamaların yaklaşık üçte birini oluşturdu.
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Şehir bazında bakıldığında, 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip bireylerin en yoğun olduğu şehir, 16.630 kişi ile New York oldu. New York'u, 12.546 kişi ile Hong Kong izledi. Bu ikiliyi, 8.955 kişi ile Los Angeles ve 6.445 kişi ile Tokyo takip etti.

Raporda, beklenen faiz indirimlerinin ve büyüyen endüstrilerin, bu yıl ve gelecek yıl UHNW servet yaratımına katkı sağlamaya devam etmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

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