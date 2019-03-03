0553 313 94 23

Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı

Burdur'da son yılların gözde turizm merkezi Salda Gölü'nü besleyen su kaynakları üzerine Devlet Su İşleri'nin gölet projesinin iptali için açılan davada hazırlanan bilirkişi raporunda korkutan gerçek ortaya çıktı. Raporda, dünyada sadece Salda Gölü'nde bulunan 'pseudophoxinus burduricus' balığının da tehlike altında olduğu kaydedildi.

03 Mart 2019 Pazar 19:03
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve bembeyaz kumsalları ile 'Türkiye'nin Maldivleri', 'Saldivler' gibi isimlerle anılan, son yılların önemli turizm merkezi Salda Gölü'nde DSİ'nin Kayadibi Göleti ve Sulamasına Ait Malzeme Ocakları Projesi'ne ilişkin yargı sürecinde bilirkişi heyetinin raporu tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 300 dönümlük alanında 'Millet Bahçesi' projesi yapılacağı da açıklanan Salda Gölü'nde DSİ'nin gölet projesiyle ilgili 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararının iptali için 2017 yılında dava açıldı.

Danıştay ret kararını bozdu

Yeşilovalı 3 kişi adına 2 yıl önce avukat Tuncay Koç tarafından açılan davada, Isparta İdare Mahkemesi'nce 'ret' kararı verildi. Mahkemenin kararı, Danıştay'a temyiz edildi. Danıştay 14'üncü Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Danıştay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, bölgede keşif yapan bilirkişi heyeti, rapor hazırladı.

'Su seviyesinin azalmasına neden olur'

Raporda, birinci derece doğal sit alanı içinde kalmasına rağmen gölet için Salda Gölü çevresinden kum alındığı kaydedildi. İnşası tamamlanan göletin, Salda Gölü'nün beslenme havzasında olduğuna da dikkat çekilen raporda, "Salda Gölü'nü besleyen sınırlı sayıdaki su kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Kayadibi Göleti'nin Salda Gölü'ndeki su seviyesinin azalmasına neden olacağı öngörülmektedir" denildi.

Endemik balık türleri tehlikede

Raporda, 'aphanius splendens' adlı yosun balığı, 'pseudophoxinus burduricus' adlı yağ (çiçek) balığı, 'cyprinus carpio' adlı ot balığı ve 'oxynoemacheilus' adlı sürüngen damalı yılan balığı gibi endemik türlerin Salda Gölü'nde yaşadığı belirtildi. İnşası tamamlanan Kayadibi Göleti'nde biriktirilen suyun, Salda Gölü'ne ulaşması gereken su miktarı, mineraller ile oksijenin düşmesine neden olduğu, bunun da canlıların yaşama ortamının daralmasına yol açtığı kaydedildi.

'Gölet projesi doğru değil'

Raporda; Kayadibi Göleti'nde biriktirilecek su miktarının 5 milyon metreküpün altında kalacağı gerekçesiyle 'ÇED raporu gerekli değildir' değerlendirmesinin, bölgede daha önce yapılan baraj ve göletlerin mevcut kaçak- izinli su sondajlarının Salda Gölü'ne olası etkileri dikkate alınmadan yapılan yanlış uygulama olduğu kaydedildi.

Raporda, "Halen Salda Gölü'nün kurumaya ve daralmaya başladığı tespiti sonucu yapılan işlemin, sulamayla ilgili altyapı projesinin ve ihalesinin henüz yapılmadığı ve yakın zamanda da yatırım planı içerisine alınmadığı, bu nedenle gölet projesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz" denildi.

İptalini istediler

Dava konusu alanların uluslararası önemde kuş yuvalama ve yaban hayvanlarının doğal yaşam alanı olduğuna da dikkat çekilen raporda, "Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusunda alanın korunması gerektiği, yapılan tüm incelemeler neticesinde 'ÇED gerekli değildir' kararının iptalinin uygun olacağı kanısına varıldığı kararına varılmıştır" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:03
  1. Isparta
  2. Burdur
  3. Salda Gölü
  4. doğa harikası
  5. balık türleri
  6. pseudophoxinus burduricus
  7. Korkutan rapor
  8. balık popülasyonu

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah50 dk önce
    Şu gölün kenarına da güzel bir toki sitesi yakışır. Şöyle en grisinden.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan: Bak başkan 600 diyor, sen 750 diyorsun
  1. Erdoğan: Bak başkan 600 diyor, sen 750..
  2. "Bu coğrafyada her karar önemlidir"
  3. HDP binasında terör operasyonu!
  4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
  5. Voleybol: Toplu sonuç
  6. Darbeci Guaido'dan tehlikeli çağrı:..
  7. İlginç eylem: Yan yana dizip, gömdüler!
  8. Şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı
  9. Polisin aradığı çalıntı motosikleti..
  10. Hentbol: Toplu sonuç
  11. Vatani görevini yaparken hayatını..
  12. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
  13. Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçının..
  14. Çamaşır asarken ikinci kattan düştü
  15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  16. Sancaktepe’de sporcu minikler..
  17. Malatyaspor'dan Fırat Aydınus'a büyük..
  18. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1..
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
  20. Millet İttifakı birbirine düştü!
  21. Çamaşır asarken balkondan düşen kadın..
  22. Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk..
  23. İlk etabı açıldı! Mesafe 10 dakikaya..
  24. "1. Uluslararası Avrasya Kitap..
  25. Rıfat Erdem’in seçim irtibat bürosu..
  26. "Başkaları için korku olan seçim,..
  27. İklim treninin Avrupa turu tamamlandı
  28. İnsan kaçakçılığı şüphelilerinden..
  29. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsun’a..
  30. Sigara vermeyen genci bıçaklayan..
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

Günün Karikatürü

3 Mart 2019
Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var