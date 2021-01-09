Dünyada rektörler atamayla geliyor

Türkiye’deki rektör atamalarını demokratik olmadığı tezini savunanların büyülenmişçesine baktığı ülkelerdeki akademik görevlendirmelerin de atama yoluyla gerçekleştiği ortaya çıktı. Kanada, Fransa, Japonya, Norveç, Portekiz, İsviçre, Hollanda gibi ülkelerde rektörlerin atama yoluyla iş başı yaptığı belirlendi. Hollanda’da kraliçe Norveç’te ise kral tarafından yapılan atamaların Japonya’da ise Vali ve Belediye Başkanı seviyesinde olduğu kaydedildi.

Kara propagandayı çürütüyoruz

Türkiye’deki azgın azınlığın bağlamından koparmaya çalıştığı rektör atamalarıyla ilgili şok verileri yayımlıyoruz. Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne atanması üzerinden, ‘Erdoğan’ın rektör atamalarının akademiyi siyasallaştırdığı’ yalanını dillerine dolayanlar büyük bir kara propagandaya imza atıyor. Akademik özgürlüğün ve bilimsel gelişmelerin beşiği sayılan birçok ülkede rektör görevlendirmeleri bizzat atamaya yoluyla yapılıyor. Kanada’da rektörler, Aday Tespit Komitesi’nin belirlediği kişiler arasından seçiliyor. Daha sonra ‘Board Of Governors’ tarafından 5 veya 6 yıl süreyle atamaları gerçekleştiriliyor. Teknoloji devi Japonya’da atamalar ise belediye başkanı ve vali seviyesinde de gerçekleşebiliyor. Japonya’da rektör olacak isimler, üniversitenin profesörleri arasından seçiliyor. Atamalar, Kültür ve Bilim Bakanı, Vali ve ya Belediye Başkanı’nın kararıyla gerçekleşiyor.

Kraliçe’nin rektörleri!

Fransa’da akademik ve idari kadroların bütünü bizzat hükümet eliyle atanıyor. Fransa’da Üniversiteler Şansölyesi Recteur de l’ Academie bölgedeki tüm eğitim kurumlarından sorumlu olup Milli Eğitim Bakanınca atanır. Ayrıca, üniversitelerin idari işlerini yürüten genel sekreter de MEB tarafından ataması yapılıyor. Mali işlerini yürüten saymanlar da yine MEB ve Maliye Bakanı’nın ortak kararıyla atanıyor. Hollanda’daki rektörlerin ataması ise kraliçenin imzasına bağlı. Bakanlar Kurulu’nun tespit ettiği adaylar arasından Kraliçe adına Eğitim ve Bilim Bakanı’nca 2 yıl süreyle rektörler görevlendiriliyor. İsviçre’de ise Milli Eğitim Bakanı tarafından 1 ile 4 yıl süreyle görev yapması için atamaları gerçekleştiriliyor.

Atama yoluyla görevlendiriliyor

Norveç’deki atamalar ise bizdeki YÖK’e benzer bir kurum tarafından ön elemeyle belirleniyor. Norwegian Council for Higher Education olan kurul tarafından seçilen isimler Kral tarafından 2 ile 4 yıl görev yapması için ilgili üniversiteye rektör olarak atanıyor. Portekiz’de ise Temsilciler Kurulu kararıyla ilgili üniversitenin profesörleri arasından 3 yıl süreyle seçilir ve Milli Eğitim Bakanı’nca ataması yapılır. Türkiye’de de YÖK’ün kurucusu ve CHP’li kadronun büyük bir övgüyle bahsettiği ve ‘hocaların hocası’ olarak lanse ettiği İhsan Doğramacı’nın üniversitelerde rektör seçiminin doğru olmadığını hizipleşmenin kapısını araladığını ve akademik gelişime hizmet etmediğini daha önceki konuşmalarında örnekleriyle izah etmişti.