Dünyada örneği yok! İnönü ve Demirel batırdı Erdoğan çözdü

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu farklı bir açıdan değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Demirel ile İnönü'nün çıkardığı sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözdüğünü söyledi.

Karahasanoğlu'nun konuya dair değerlendirmeleri şöyle:

1992, hükümette Süleyman Demirel başbakan, bugünkü CHP'nin o günkü versiyonu SHP Genel Başkanı Erdal İnönü başbakan yardımcısı ve bir kanun çıkarıyorlar, diyorlar ki, yaşa tabi olmaksızın kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl çalışan emekli olur. İkinci bir ülke göstersinler dünyada böyle...

O tarihte dünyanın hiçbir yerinde olmayan sistemi Türkiye'nin başına bela eden Demirel ile İnönü yani bugünkü CHP ile bugünkü İYİ Parti diyebileceğimiz SHP bu kanunu çıkardıktan sonra 1999'da bu sefer DSP'li Bülent Ecevit başbakan olduğu tarihte başka bir kanun çıkarılıyor. Deniyor ki, bu sürdürülebilir bir şey değil, bu manyaklık, bu Türkiye'yi iflasa götürür diyorlar ve Demirel ile İnönü'nün çıkardığı kanundan geri adım atıyoruz diyorlar.

Sonuç, oradan tasarruf etti, buradan imkan buldu, diğer taraftan doğal gaz ve petrol rezervleri sayesinde bütçeye gelecek ek katkıyı düşündü ve sonuçta EYT sorununu da Tayyip Erdoğan çözmüş oldu.