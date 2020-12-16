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Sağlık Dünyada koronavirüs vaka sayısı 74 milyonu aştı
Sağlık

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 74 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 74 milyon 34 bin 294’e ulaştı. Vaka sayısının en fazla olduğu ülke ABD iken ikinci sırada Hindistan yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:33:00 -
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 74 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 52 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan kişilerden 52 milyon 25 bin 517'si iyileşti.

En fazla vaka sayısında rekor ABD'de

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 10 milyon 25 bin 12, Hindistan'da 9 milyon 456 bin 552, Brezilya'da 6 milyon 67 bin 862 ve Rusya'da 2 milyon 176 bin 100 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 661 bin 191 kişi sağlığına kavuştu.

20 milyon 362 bin 565 kişinin tedavisi sürüyor

Dünya genelinde 20 milyon 362 bin 565 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Can kaybı 1 milyon 646 bin 690

Dünya genelindeki vaka sayısı 74 milyon 34 bin 294’e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 646 bin 690 kişi hayatını kaybetti.

 

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