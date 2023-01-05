Dünyada ilk olacak! Türkiye seçkin ülkeler arasına girdi

Bayraktar Akıncı TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) AESA radar ve görüş ötesi havadan havaya füze taşıyan dünyanın ilk İHA'sı olması yabancı basının dikkatini çekti.

Akıncı'nın hizmete alındığı 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi İHA teknolojisinde dünya lideri yapma sözünün günden güne gerçekleştiğine vurgu yapılan haberde "Türkiye, iki yıl sonra zirve yolunda" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Rusya-Ukrayna savaşı örnek gösterilirken İHA'ların modern savaş alanlarında aktif hale gelmesiyle birlikte Türkiye'nin İHA teknolojisinde öncü bir ülke olarak konumlanmayı başardığı belirtildi.

Ukrayna-Rusya savaşında çok sayıda zırhlı aracı imha eden Bayraktar TB2'nin ardından şimdi gözlerin Akıncı'ya çevrildiğinden bahsedildi.

Türkiye'nin Akıncı TİHA'sının Aktif Dizin Taramalı Radar'ı (AESA) ile donatılacak olmasının dikkate değer bir başarı olduğu ifade edildi. AESA'nın Milli Muharip Uçak'ta (MMU) da kullanılacağı işaret edildi.

AESA'nın Milli Muharip Uçak ve insansız hava araçlarına entegre edilmesinin Türkiye ihracatı için önemli bir itici güç olacağı kaydedildi.

AESA radarı üretimiyle Türkiye'nin seçkin ülkeler arasına katıldığından söz eden haberde, "AESA radarı ile donatılmış bir insansız hava aracına sahip olunması, ülkenin elektronik harp kabiliyetini önemli ölçüde artıracaktır. AESA radarları, hedef tespit hızı, tehditlerin ve potansiyel tehditlerin tanımlanabileceği mesafe ve özellikle küçük nesneler için elde edilen izlerin doğruluğu ve aslına uygunluğu açısından önemli avantajlar sunar" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Akıncı için ihracat ağını genişleteceği belirtilen haberde, "Satın alınabilirlik ve muharebe başarıları, özellikle batılı SİHA'ları satın almak için büyük meblağlar harcayamayan ülkeler için uzun süredir Türk insansız hava araçlarının satış noktası olarak görülüyor" denildi.

AKINCI TİHA'nın özellikleri

Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan Akıncı, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen Akıncı, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılabiliyor.

Star Gazetesi