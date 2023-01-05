  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar TB2'ye "oyuncak uçak" diyen Merdan Yanardağ'dan "Kızılelma" için akılalmaz sözler

İngiltere'den Türkiye'ye inanılmaz talep! Tarih verildi

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu.

‘Emekli maaşı asgari ücret kadar olsun' diyenlere kapak

Yunan basınından olay benzetme: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı

Zurnanın son deliği de konuştu! O da İmamoğlu’na sahip çıktı Alman bakan İmamoğlu için ne dedi?

Dünya devi TOGG'a rakip olmak için Türkiye'ye geliyor

'Türk inşaat ve ihalelerinde 2023'te dev projeler planlıyoruz'! Türkiye'nin gelişmesine büyük katkı

Tarım Kredi Marketleri'nde yeni indirim! 3 gün sürecek: Ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı...

Almanlar 'Petrol yok' deyip kapatmıştı! O kuyu şimdi ne durumda?
Teknoloji Dünyada ilk olacak! Türkiye seçkin ülkeler arasına girdi
Teknoloji

Dünyada ilk olacak! Türkiye seçkin ülkeler arasına girdi

Baykar firması tarafından geliştirilen AKINCI TİHA'nın AESA radarı ve görüş ötesi havadan havaya füze taşıyan dünyanın ilk İHA'sı olması dünya medyasında geniş yankı buldu. Bunun yanında Türkiye'nin AESA radarı üretimiyle seçkin ülkeler arasına katıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 16:32:00 -
Dünyada ilk olacak! Türkiye seçkin ülkeler arasına girdi

Bayraktar Akıncı TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) AESA radar ve görüş ötesi havadan havaya füze taşıyan dünyanın ilk İHA'sı olması yabancı basının dikkatini çekti.

Akıncı'nın hizmete alındığı 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi İHA teknolojisinde dünya lideri yapma sözünün günden güne gerçekleştiğine vurgu yapılan haberde "Türkiye, iki yıl sonra zirve yolunda" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Rusya-Ukrayna savaşı örnek gösterilirken İHA'ların modern savaş alanlarında aktif hale gelmesiyle birlikte Türkiye'nin İHA teknolojisinde öncü bir ülke olarak konumlanmayı başardığı belirtildi.

Ukrayna-Rusya savaşında çok sayıda zırhlı aracı imha eden Bayraktar TB2'nin ardından şimdi gözlerin Akıncı'ya çevrildiğinden bahsedildi.

Türkiye'nin Akıncı TİHA'sının Aktif Dizin Taramalı Radar'ı (AESA) ile donatılacak olmasının dikkate değer bir başarı olduğu ifade edildi. AESA'nın Milli Muharip Uçak'ta (MMU) da kullanılacağı işaret edildi.

AESA'nın Milli Muharip Uçak ve insansız hava araçlarına entegre edilmesinin Türkiye ihracatı için önemli bir itici güç olacağı kaydedildi.

AESA radarı üretimiyle Türkiye'nin seçkin ülkeler arasına katıldığından söz eden haberde, "AESA radarı ile donatılmış bir insansız hava aracına sahip olunması, ülkenin elektronik harp kabiliyetini önemli ölçüde artıracaktır. AESA radarları, hedef tespit hızı, tehditlerin ve potansiyel tehditlerin tanımlanabileceği mesafe ve özellikle küçük nesneler için elde edilen izlerin doğruluğu ve aslına uygunluğu açısından önemli avantajlar sunar" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Akıncı için ihracat ağını genişleteceği belirtilen haberde, "Satın alınabilirlik ve muharebe başarıları, özellikle batılı SİHA'ları satın almak için büyük meblağlar harcayamayan ülkeler için uzun süredir Türk insansız hava araçlarının satış noktası olarak görülüyor" denildi.

AKINCI TİHA'nın özellikleri

Seyir hızı 200 knots, azami kalkış ağırlığı ise 6 ton olan Akıncı, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor ve 24 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirilen Akıncı, gelişmiş yapay zeka, 3 yedekli otopilotla milli uydu haberleşme sistemine sahip.

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik özelliklerine sahip Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, MAM-T, Nüfuz Edici Bomba, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A, Hassas Güdüm Kiti (HGK), Lazer Güdüm Kiti (LGK) gibi mühimmat, füze, bomba ve güdüm kitleriyle donatılabiliyor.

Star Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23