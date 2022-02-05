Dünyada ilk kez zeytinyağının apolar moleküllerini polarından ayırdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir AR-GE firması tarafından yürütülen çalışmada zeytinyağı ayrıştırılarak apolar ve polar hale dönüştürüldü. Elde edilen apolar zeytinyağı, şeker hastalarının ayak yaralarında tedavi maksadıyla kullanıldı.

Dünyada ilk kez zeytinyağının apolarını polarından ayırdı

Zeytinyağının apoları ile polarını ayırmayı dünyada ilk kez başaran AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, zeytinyağının bilinen faydalarının yanı sıra adeta bir ilaç etken maddesi olarak kullanılabileceği müjdesini verdi. Faruk Durukan, “Zeytinyağının insan vücudu için faydalı olduğu bütün dünya tarafından bilinmekte. Ancak zeytinyağının içerisinde yüzde 10 apolarlar, yüzde 90 da polarlar vardır. Apolarlar tenden içeriye girebilir, polarlar tenden içeriye giremiyorlar. Vücudunuza zeytinyağı fayda vermek için sürdüğünüzde yüzde 90’ı dışarıda kalmaktadır. Bunun için teni çok iyi yıkamak gerekir. Onun için kullanımı çok azdır” dedi.

Apolar zeytinyağının yüzde yüz emilimle tene işlediğini ifade eden Durukan, “Bu bizim yaptığımız çalışma ile zeytinyağının dünyada ilk defa apolarını polarından ayırmayı başardık. Şurada gördüğünüz normal zeytinyağı, burada gördüğümüz zeytinyağı apolarına ayrılmış, yani tenden içeriye girebilen zeytinyağı. Bunun içinde ağırlık olarak oleacanthal dediğimiz etken madde vardır. Bunu teninize sürdüğünüz zaman tamamen tenden içeriye girebilmektedir” dedi.

Dünyada ilk yapan kişi

Dünyada ilk olan şeyler arasında olduğunu, yaptıkları çalışmanın bir doktora çalışmasında kullanıldığını ve ümit verici gelişmeler olduğunu ifade eden Durukan, “Bu çalışmanın özelliği doktora çalışması olarak bilimsel yayın da yapıldı, literatüre girdi. Diyabet hastalarının ayak yaralarını tedavide kullanılabildiği ispat edildi. Yani bu bir ilaç etkin maddesi haline dönüştü. Türkiye’den dünyaya yeni bir bilimsel çalışma daha yayınlanmış oldu” dedi.

Çalışmanın asıl önemli bölümünün zeytinyağının apolar ve polar olarak ayrıştırılması olduğunun altını çizen Faruk Durukan, “Buradaki marifet apolarını polarından ayırma oldu zeytinyağını. Yemek için bunu ayırmaya gerek yok. Çok sağlıklı bir meyve suyu şeklindedir zeytinyağı. Bunun faydası zaten bilinmekte. Buradaki marifet bu etken maddeyi elde edebilmekti, biz de laboratuvarlarımızda bunu yapmış olduk. Dünyaya hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Apolar nedir? Apolar moleküller

Apolar bağ veya Apolar kovalent bağ, aynı cins iki ametal atom arasında meydana gelen bir kovalent bağ türüdür. Bu şekilde meydana gelen moleküllere element molekülü adı verilir. Bu moleküllerde ortaklaşa kullanılan elektronlar her iki atom çekirdeği tarafından eşit oranda çekilir. Çünkü çekirdek yükleri aynıdır.

Apolar bağ, aynı cinsten oluşmakta olan iki atom arasında meydana gelen bir bağ olarak ifade edilebilir. Apolar bağ aynı zamanda kutupsuz bağ manasına da gelmektedir. Aynı cins iki atomdan oluşmakta olan bağlar apolar bağ olarak ifade edilebilir.

Polar ve apolar bağ farkları nelerdir, nasıl anlaşılır?

Polar bağlar ve apolar bağlar, kimyasal bağlar olarak ifade edilebilmektedir. Polar bağ, farklı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları bir kimyasal bağ türüdür. Apolar bağlar ise aynı cins iki atom tarafından oluşturulan bağlar olarak ifade edilebilir.

Bağların dipol momentlerinin bileşkesinin de arada hangi kimyasal bağ olduğunun anlaşılmasında bir etkisi vardır. Eğer bağların oluşturduğu dipol momentlerin bileşkesi sıfır ise apolar olduğunu eğer sıfırdan farklı bir sayıysa da polar olduğu söylenebilir.