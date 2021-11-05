Dünyada ilk kez Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uygulandı!

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), dünyanın ilk uzaktan kontrol edilebilen Yolcu Biniş Köprüsü (RCS) için laboratuvar ortamı sundu. Operasyon ve yolcu deneyimini kolaylaştırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdüren İSG, ortaklaşa inovasyonla geliştirilmesine imkan sağladığı bu köprüyü 301 numaralı Yolcu Biniş hattında devreye aldı ve 22 Ekim 2021 tarihinde ilk yolcu uçağı bu sistemle çalışan köprüye yanaştı.

Böylece İSG, bu yeni teknolojiyi dünyada gerçek operasyonda ve ticari bir uçuşta ilk kez kullanan havalimanı oldu.

Operasyonlarında verimlilik, süreklilik ve güvenlik sağlamanın yanı sıra uçakların manevra sürelerini de iyileştirmeyi hedefleyen İSG, bu akıllı teknolojiyi hayata geçirmek için dünya çapında 5 bin 500’den fazla yolcu biniş köprüsü ile hizmet sunan TK Elevator şirketi ile iş birliği yaptı.