Dünyada ilk kez görüldü! Kan emen yaratık görenlerin dikkatini çekiyor

Japonya'nın en kuzeydeki adası Hokkaido'daki sahil kasabası Rausu yakınlarında balıkçılar tarafından dünyada ilk kez görülen bir canlı keşfedildi. İsmi henüz konmayan canlı kan emiyor. Üzerindeki pembemsi rengi de kan emmesinden aldığı düşünülüyor.

Karnı düzleştiğinde acıkıyor

Independent'te yer alan habere göre temmuz sonunda Aquamarine Fukushima'da sergilenmeye başlayan kabuklu hayvan, sahil kasabasında balıkçılar tarafından bulundu. Yaratığın 800 ila bin 200 metre derinlikte yakalandığı ve keşfedildiği anda karnının şiş göründüğü aktarıldı. Yetkililer yaratığın karnı düzleştiğinde acıkmış olacağını söylüyor.

Kan emici bir parazit

Görenlerin iştahını kabartan bu kabuklu canlı, aslında kan emici bir parazit. Zira doğada Rocinela cinsi, genellikle diğer deniz canlılarının sırtlarında veya iç organları arasında yaşam sürdürüyor. Hibino bu cinsin çoğu üyesinin aslında donuk ve kahverengi göründüğünü ama bu özel canlının muhtemelen eski ev sahibinin rengini aldığını ifade etti.

Beslenmediği balığın rengini almış

Akvaryum yetkilisi, "Parazit olduğu için beslendiği balığın kan renginin aktarıldığını düşünüyoruz" diye konuştu. Ancak hayvanın bu çiğ balık görünümünü elde etmek için tam olarak neyle beslendiğini bilmek mümkün değil.

"Bizim için hayatta kaldı"

Uzmanlar sadece üç santimetre uzunluğundaki kabuklunun kendinden daha büyük tüm deniz canlılarının üzerinde kolayca saklanabileceğini belirtiyor. "Hayvanı ne kadar süre sergileyebileceğimizi ve hatta hayatta kalıp kalamayacağını bile bilmiyorduk" diyen Hibino, yaratığa minnettarlığını şöyle ifade etti:

Ama o dayandı, bizim için hayatta kaldı.