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Teknoloji Dünyada ilk! F-35 savaş uçakları oraya iniş yaptı
Teknoloji

Dünyada ilk! F-35 savaş uçakları oraya iniş yaptı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 08:29:00 - 2024-09-10 09:17:39
Dünyada ilk! F-35 savaş uçakları oraya iniş yaptı

Son dönemde birçok arıza ve kazaya karışan F-35 savaş uçakları otoyola iniş yaptı. Otoyola inişin tatbikat sırasında gerçekleşmesi ise daha çok dikkat çekti.

Avrupa’da ilk kez F-35 Lightning II savaş uçakları otoya iniş kalkış yaptı. Eğitim, BAANA 2024 tatbikatı sırasında Finlandiya’da gerçekleştirildi.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-35A, 2 Eylül’de Finlandiya Hava Kuvvetleri’nin F/A-18 Hornet savaş uçakları, Hawk jet eğitim uçakları ve Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter Typhoon ile inişini gerçekleştirdi.

Ukrayna Savaşı ile tekrar başladı

Ukrayna Savaşı ile birlikte İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak üzere başvurmuştu. Her iki ülkenin silahlı kuvvetleri son dönemde NATO ile çok sayıda tatbikat gerçekleştirdi.

Normalde soğuk savaş yıllarında sıklıkla yapılan savaş uçaklarının otobanlara iniş ve kalkış eğitimleri, son yıllarda artan Rusya tehditine karşı Avrupa’da yeniden popüler oldu. Eskiden daha çok kuzey Avrupa ülkelerinin katıldığı bu eğitimlere artık ABD Hava Kuvvetleri de yoğun olarak katılıyor.

Son tatbikata aynı zamanda İngiltere’deki en büyük ABD üssü olan Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Lakenheath Üssü’nde konuşlu olan 48’inci filo F-35A ile katıldı.

İniş kalkışlar, ABD’nin Çevik Muharebe Kuvveti (ACE) konseptini sergileyen bu manevra, Finlandiya ile artan işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Finlandiya, NATO’nun yeni üyesi olarak ittifakın kabiliyetlerinin geliştirilmesinde aktif bir rol üstleniyor. Otoyol inişleri, ACE konseptinin merkezi olmayan operasyon yeteneğini vurgulayan önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

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