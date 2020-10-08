Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon çocuk ölü doğuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ve ortakları, dünya çapında ölüm ve doğum sayılarının hesaplandığı bir rapor yayınladı.

Raporda, dünya genelinde her yıl 2 milyon çocuğun ölü doğduğu ve yeni bir tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bu sayının artmasına neden olabileceğine dikkat çekildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık hizmetlerinde yüzde 50 kesinti yapılmasının 117 gelişmekte olan ülkede 200 bin daha ölü doğuma neden olabileceği belirtildi.

DSÖ, raporda, kadınların eğitimli bir sağlık profesyonelinden yardım almaları halinde ölü doğumların yüzde 40'ından fazlasının önlenebileceğine işaret etti.

Ölü doğumların neredeyse yarısı, Sahra Altı Afrika ve Orta Asya'da doğum sırasında meydana gelirken, Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaklaşık yüzde 6, geçen yıl her 4 düşük doğumdan 3'ü Sahra Altı Afrika veya Güney Asya'da gerçekleşti.

Gelişmiş ülkelerde etnik azınlıklar arasında yüksek düşük oranlarına rastlandığı da vurgulandı.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, "Her 16 saniyede bir anne, ölü doğumun tarif edilemez acısını yaşıyor" dedi.