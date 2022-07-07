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Dünya Dünyada her 10 kişiden biri açlık tehlikesi yaşıyor
Dünya

Dünyada her 10 kişiden biri açlık tehlikesi yaşıyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) küresel açlık raporunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 17:58:00 -
Dünyada her 10 kişiden biri açlık tehlikesi yaşıyor

Raporda, 2021'de dünya nüfusunun neredeyse yüzde 10'unun açlık sorunu yaşadığı ifade edildi.

Açlık çekenlerin sayısının son bir yılda 46 artarak 828 milyona yükseldiği vurgulanan raporda, Covid-19 salgınından bu yana ise açlık çekenlerin sayısının 150 milyon arttığı bildirildi.

Raporda, "Dünya, 2030 yılına kadar açlığı, gıda güvensizliğini ve yetersiz beslenmeyi sona erdirme hedefinden giderek uzaklaşıyor." diye kaydedildi.

5 yaş altı yaklaşık 45 milyon çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kaldığı aktarılan raporda, 149 milyon çocuğun ise yetersiz beslenme yüzünden büyüme geriliği sorunu ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, "Önümüzdeki aylarda bu rakamların daha da yükselme riski var." uyarısında bulunarak, Ukrayna'daki savaşın küresel gıda fiyatlarını artırdığını söyledi. (İLKHA)

 

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