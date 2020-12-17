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Dünya Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi! Kayıtlara geçti
Dünya

Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi! Kayıtlara geçti

Hava kirliliğinin yol açtığı ölümlerin koronavirüsten daha fazla olduğu tahmin edilirken; İngiltere'de 2013 yılında astım krizi nedeniyle yaşamını yitiren 9 yaşındaki bir kız çocuğu, hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:49:00 -
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi! Kayıtlara geçti

Londra'nın en işlek caddelerden birinin yakınında yaşayan Ella Kissi-Debrah isimli 9 yaşındaki kız çocuğu 2013 yılında geçirdiği astım krizi sonrasında hayatını kaybetmişti.

"Aşırı hava kirliliği astımını tetikledi"

Debrah'ın ölüm nedeni, 'akut solunum yetmezliği, şiddetli astım ve hava kirliliğine maruz kalma 'olarak listelendi. Adli tıp doktoru, Debrah'ın ölüm nedeninin 'aşırı hava kirliliğine maruz kalmanın etkisiyle geçirdiği astım krizi' olduğunu belirtti.

Hava kirliliğinden hayatını kaybeden ilk kişi

İngiliz yardım kuruluşu Astım İngiltere ve İngiliz Akciğer Vakfı, dünya tarihinde ölüm sertifikasında ölüm nedeni olarak 'hava kirliliği' yazılı olan ilk kişinin Debrah olduğunu ifade etti.

Adli tıp doktorunun asistanı Philip Barlow, hava kirliliği ve astıma karşı Ella'nın annesine kızının ölümünü engelleyebilecek adımlar konusunda bilgi verilmediğini söyledi. Barlow aynı zamanda, "2010 ve 2013 yılları arasındaki hastalığı süresince, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yönergelerini aşan seviyelerde nitrojen dioksit ve partikül maddeye maruz kaldı" açıklamasını yaptı.

 

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