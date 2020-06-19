Dünyada en fazla doğal gaz rezervi 38 trilyon metreküple Rusya'da

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Dünya genelinde geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya oldu.



AA muhabirinin, "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünya üzerinde toplam 198,8 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervi bulunuyor.



En fazla doğal gaz rezervi 75,6 trilyon metreküple Orta Doğu bölgesinde yer alırken, bunu 64,2 trilyon metreküp rezerve sahip Rusya ve Türkmenistan'ın da içinde bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu izledi. En az doğal gaz rezervine sahip bölge ise 3,4 trilyon metreküple Avrupa oldu.



Geçen yıl dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke, 38 trilyon metreküple Rusya olarak belirlendi. Bu ülkeyi 32 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle İran ve 24,7 trilyon metreküple Katar izledi.



- Doğal gaz üretiminde lider ABD



Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğal gaz üreten ülke 920,9 milyar metreküple ABD oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğal gazın yüzde 23,1'i ABD'de üretildi.



Bu ülkeyi 679 milyar metreküplük üretimle Rusya izledi. İran ise dünyanın en fazla doğal gaz rezervine sahip ikinci ülkesi olmasına rağmen, üretimde 244,2 milyar metreküple üçüncü sırada yer aldı.



Geçen yıl itibarıyla doğal gaz rezervi ve üretiminde başı çeken ülkelere ilişkin veriler şöyle:

En fazla doğal gaz rezervine sahip ülkeler Doğal gaz miktarı (trilyon metreküp) Rusya 38 İran 32 Katar 24,7 Türkmenistan 19,5 ABD 12,9 Venezuela 6,3 Suudi Arabistan 6 Birleşik Arap Emirlikleri 5,9 Nijerya 5,4



