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Dünya

Dünyada bu ilk kez oluyor! Üçüzlerin koronavirüs testi pozitif

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da yeni doğan üçüz bebeklerde yeni tip koronavirüse rastlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:23:00 -
Dünyada bu ilk kez oluyor! Üçüzlerin koronavirüs testi pozitif

Dünyada ilk kez Meksika’da yeni dünyaya gelen üçüz bebeklerde koronavirüs tespit edildi.

Meksika'da San Luis Potosi eyaletinde yaşanan ve sağlık otoriterlerince ‘eşi benzeri görülmemiş' diye nitelendirilen olayda, 17 Haziran'da doğan üçüz bebeğe yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Biri erkek diğeri kız olmak üzere bebeklerden ikisinin sağlık durumunun stabil olduğu, ancak ikinci erkek bebeğin solunum cihazına bağlandığı belirtildi.

Sağlık Güvenliği Komitesi sözcüsü, dünya çapında daha önce hiç çoklu doğumda virüs bulaşısı tespit edilmediğini vurguladı ve konunun araştırıldığını söyledi.

Az sayıda da olsa daha önce doğumdan sonra bazı bebeklerin virüsü kaptıkları saptanmıştı ancak uzmanlar bu olayda daha farklı bir durumun geçerli olduğuna inanıyor. Bu nedenle bebeklerin virüsü doğum sırasında annenin plasentasından kapıp kapmadıklarını inceliyor.

Sağlık Bakanı açıklama yaptı

San Luis Potosi eyaleti Sağlık Bakanı Monica Liliana Rangel Martinez, “Doğum sırasında enfekte olmaları mümkün değil” dedi.

Bebeklerin ebeveynlerine yapılan testin sonuçları beklenirken, doktorlar çiftin semptom göstermemesi ihtimali üzerinde de duruyor.

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