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Teknoloji Dünyada bir ilk! Marlin SİDA Türkiye tarafından geliştirildi, İsmail Demir paylaştı
Teknoloji

Dünyada bir ilk! Marlin SİDA Türkiye tarafından geliştirildi, İsmail Demir paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Marlin SİDA'nın Türkiye tarafından geliştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 11:58:00 -
Dünyada bir ilk! Marlin SİDA Türkiye tarafından geliştirildi, İsmail Demir paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye" dedi. 

İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin SİDA'nın, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrıştığı belirtildi. Savunma Sanayii Başkanlığı Koordinasyonu'nda, ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli olarak geliştirilen Marlin'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

 

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