Dünyada bir ilk... ‘Dijital Kurye’ ile sözleşmelerinizi dijital olarak kapınızda imzalayın

Dijital Kurye Platformu, dünyada örneği olmayan bir hizmeti müşterilerine sunarak, dijital kontrat yönetimi ve kimlik doğrulama hizmetlerini müşterilerinin kapısına getiriyor. Platform, kimliği dijital olarak doğrulanan kişilerin imzalanacak belgelere uzaktan ya da kapıda dijital imza atmasını, imza süreci tamamlandığında da belgenin hem gönderici hem de imzacı ile anında paylaşılmasını sağlıyor.

Dijital Kurye Platformu, geleneksel sözleşme taşımacılığını geleceğe taşıyor. Platform bugün sadece Türkiye’de değil, dünyada da alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Hem kurumların hem de bireylerin kullanabildiği Dijital Kurye Platformu, geleneksel imza işlemlerinin aksine imzalatılmak istenen belgelerin, kimliği ve yüz biyometrisi dijital olarak doğrulanan kişilere uzaktan ya da kuryeler aracılığıyla kapıda imzalatılmasını sağlıyor. Platform imza süreci tamamlandığında belgeyi hem gönderici hem de imzacıyla paylaşıyor.

Kuryeler, taşıdıkları verileri ve belgeleri hiçbir şekilde görmüyor. Kuryenin elindeki tablet aracılığıyla erişilebilen veri ve belgeler, sadece müşteriye daha önceden iletilen şifre ile açılabiliyor. Kurye, kapıda müşterinin kimliğini doğruladıktan sonra gerekli belgeleri yine tablet üzerinden imzalatıyor.

Kapıdaki işlem iki dakikada tamamlanıyor

Dijital Kurye CEO’su Oral Başer, müşterilerinin kuryeleri aracılığıyla gerçekleştirilen kapı önü işlemlerinin, ortalama 2 dakikada tamamlandığını belirtti. Başer, ”Bugün herhangi bir kurumun ikili sözleşme süreci yaklaşık 6 günde tamamlanabiliyor. Dijital Kurye ile sunduğumuz hizmet müşterilerimize büyük zaman tasarrufu sağlıyor” dedi. Başer Dijital Kurye’de tüm süreçlerin dijital ortamda yürütüldüğünü, bu sayede kurumsal müşterilerinin finansal ve operasyonel risklerini azaltmalarına ve kağıtsızlaşmalarına büyük katkı sağladıklarını vurguladı.

Dijital Kurye Platformu’nun Ocak 2022’den bu yana müşteri portföyüne 40’ı aşkın yeni isim eklediğini kaydeden Oral Başer, telekomünikasyon, bankacılık, finans, enerji sektörü gibi daha birçok sektörün öncü firmalarına dijital kontrat yönetimi ve uzaktan müşteri edinim süreci hizmetleri verdiklerinin altını çizdi.

Dijital Kurye’nin başlıca kuruluş amaçlarından birisinin belge yönetim süreçlerindeki güvenlik açıklarını minimuma indirmek olduğunu belirten Başer, bu nedenle geliştirdikleri her çözümün AB Standartları’na ve Türkiye’deki tüm regülasyonlara uygun şekilde tasarlandığının altını çizerken, “BTK, BDDK, EPDK, SPK’ya tabi olan kurumların ihtiyaçları ile ilgili tanımlanmış olan regülasyonlara karşı çok hızlı aksiyon alarak çözüm üretebiliyoruz” diye konuştu.

Veriler sistemden otomatik siliniyor

Başer, yeni nesil teknolojileri kullanarak geliştirdikleri altyapılarıyla tüm güvenlik standartlarını karşıladıklarını söylerken, bu kapsamda gerçekleştirilen tüm sertifikasyonlara tabi olduklarını, bu sayede sıklıkla yapılan denetlemelerden de geçtiklerini belirtti. Oral Başer, dijital olarak imzalanan sözleşmelerin sadece mutabakat sürecinde 7 gün geçici olarak saklandığını sonradan sistemden otomatik olarak silindiğini sözlerine ekledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden özel eğitim alıyorlar

Platformda kurye olarak çalışmak isteyen adaylar, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim programına katılıyor. Eğitimde şirket içi vizyon ve sorumluluklar, müşteri odaklı hizmet, kişisel verilerin korunması gibi birçok farklı konu yer alıyor. Eğitim sonunda sadece yeterlilik sınavından geçer not alan adaylar Dijital Kurye olmaya hak kazanıyor.