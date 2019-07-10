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Dünyada bir ilk! Davalara yüzleri görünmeyen hakimler bakacak

Brezilya'da, yolsuzluk ve organize suç davalarının "yüzleri görünmeyen, meçhul" hakimler tarafından görüleceği özel bir mahkeme kurulması kararı alındı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:26
Dünyada bir ilk! Davalara yüzleri görünmeyen hakimler bakacak

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP) yerel basına dayandırdığı habere göre, Rio de Janeiro Eyalet Mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve kara para aklama olaylarını içeren davaların kovuşturulması için, "kimliklerigizlitutulanhakimlerin" görevlendirileceği özel bir mahkeme oluşturulmasına karar verdi.

60 günde bir hakim değişecek

Bir hakimin doğrudan kovuşturma kararı ile ilişkilendirilmesini önlemek amacıyla, söz konusu davalara tek bir hakim yerine üç hakim her 60 günde bir dönüşümlü olarak bakacak.

Gelecek ay iş başı yapacaklar

"O Globo" gazetesi, yeni özel mahkemenin gelecek ay çalışmaya başlayacağını aktardı.

Rio'da yirmiden fazla hakim, halihazırda kendilerine ve ailelerine yönelik ölüm tehditleri nedeniyle sürekli polis koruması altında bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:26
  1. Rio de Janeiro

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn9 dk önce
    darısı wc şey tc adaleşinin başına. en azından rüşvet olayları azalır adalete belki biraz güven gelir ama sanmıyorum. bizimkiler yine bir yolunu bulur. esas en ağır cezaları verirseniz o zaman durulur biraz. rüşvetçilerin sülale boyu mal varlıklarına el konulup hapis cezası gelmeden ıslah olmaz tc deki yargı.

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