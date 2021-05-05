  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünyada bir ilk! Bir ülkeden BioNTech kararı
Netanyahu başarısız oldu! Görev Lapid’e verildi
Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi
Dünya Bankası'ndan 'Türkiye' açıklaması: Önemli bir potansiyel var
Sağlık Dünyada bir ilk! Bir ülkeden BioNTech kararı
Sağlık

Dünyada bir ilk! Bir ülkeden BioNTech kararı

Kanada, BioNTech/Pfizer aşısının 12 ile 15 yaş arası çocuklara uygulanmasını onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 22:11:00 -
Dünyada bir ilk! Bir ülkeden BioNTech kararı

Kanada, BioNTech/Pfizer aşısının 12 ile 15 yaş arası çocuklara uygulanmasına onay verdi.

Kanada Federal Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının 12 ile 15 yaş arası çocuklarda kullanımına izin verildi.

Daha önce 16 yaş ve üzeri için onaylanan aşı, ilk defa 16 yaşından küçük çocuklar için onay aldı.

Açıklamada, aşının bu yaş grubundaki çocuklarda güvenli ve etkili olduğuna dair kanıtlar olduğu söylenildi.

Böylece, BioNTech-Pfizer aşısı Kanada'da çocuklar için onaylanan ilk aşı oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu sonunda patladı! ‘Bunu son zamanlarda acımasızca yapıyorlar’
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu sonunda patladı! ‘Bunu son zamanlarda acımasızca yapıyorlar’

Uyanış Büyük Selçuklu'da Turna Hatun karakterini oynayan Sevda Erginci boyuyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.
Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı
Gündem

Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan 'yarın saat 14.00'te' paylaşımının ardından biraz önce merakla beklenen paylaşım geldi. ..
Parlamenter sistemi terk edip Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiler
Dünya

Parlamenter sistemi terk edip Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "parlamenter sistem"den "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne" geçişi kapsayan yeni anayasayı onayladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay