Dünyada bir ilk: 185Hz ekranlı dev oyuncu canavarı RedMagic 12 Pro+ tanıtıldı!

RedMagic 12 Pro+ tanıtımı, sektörün ilk 185Hz ekran yenileme hızına sahip ekranıyla teknoloji dünyasında yerini aldı. Çin’de gerçekleştirilen lansmanla birlikte cihazın RGB sıvı soğutma sistemi ve donanım özellikleri detaylı olarak açıklandı.

Cihaz, gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga setinden alıyor ve bu işlemciye şirket içi geliştirilen RedCore R5 oyun çipi eşlik ediyor. Kullanıcılar, 16GB LPDDR5T RAM ve 1TB UFS 4.1 Pro depolama alanı seçeneklerine sahip olabiliyor.

Güçlü Donanım ve Ekran Teknolojisi

Ekran tarafında ise 6.85 inç boyutunda 1216×2688 çözünürlüklü AMOLED bir panel kullanılıyor. Bu ekran, yüksek parlaklık modunda 1.900 nit, zirve noktasında ise 5.000 nit parlaklık değerine ulaşıyor.

Ekranın üzerinde Gorilla Glass 7i koruma katmanı bulunuyor ve cihaz 0.96mm çerçeve kalınlığı ile yüzde 96.3 ekran-gövde oranı sunuyor. Ayrıca ekranın altında, BOE ile geliştirilen dokuzuncu nesil 16MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Soğutma Sistemi ve Batarya Performansı

RedMagic 12 Pro+ modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan RGB sıvı soğutma sistemi, cihazın arka kısmındaki dairesel modülde konumlandırılıyor. Bu sistem, oyun esnasında gerçekleşen aksiyonlara göre tepki verebilen RGB aydınlatma ile destekleniyor.

Çift döngülü sıvı soğutma sistemi, işlemciyi ve bataryayı çevreleyerek ısıyı etkili bir şekilde yönetiyor. Sistemin mikro pompası, önceki model olan RedMagic 11 Pro+ ile kıyaslandığında yüzde 85 daha güçlü performans sergiliyor.

Soğutma kurulumu, 25.500 RPM hızına kadar çıkabilen IPX8 sertifikalı bir fan ile destekleniyor. Grafen termal malzemeler, buhar odası ve sıvı metal kullanımıyla oluşturulan beş katmanlı termal yapı, cihazın ısınmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Batarya kapasitesi 8.400 mAh olarak belirlenirken, cihaz 120W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği sunuyor. Ayrıca bypass şarj özelliği ve 22.5W ters kablolu şarj imkanı da kullanıcılara sağlanıyor.

Kamera ve Bağlantı Özellikleri

Arka panelde 50MP çözünürlüğünde ana kamera ve 50MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ana kamera, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğiyle 8K video kaydı yapabiliyor.

Cihaz, 8.55mm kalınlığında ve 223 gram ağırlığında tasarlanmış olup arka yüzeyinde de Gorilla Glass 7i kullanılıyor. IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde toz ve suya karşı yüksek dayanıklılık vadediyor.

Yazılım tarafında Android 17 tabanlı RedMagic OS 12 işletim sistemiyle gelen telefon, çift stereo hoparlör ve Dolby Atmos desteği sunuyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi, X ekseni lineer motor ve 700Hz kapasitif omuz tetikleyicileri gibi oyunculara yönelik donanımlar mevcut.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ve IR blaster bulunuyor. USB 3.2 Gen 2 Type-C portu ise DisplayPort çıkışına imkan tanıyor.

RedCore R5 çipi, ışın izleme, 2K ölçeklendirme ve desteklenen oyunlarda 185Hz’e kadar kare interpolasyonu işlemlerini gerçekleştiriyor. Güncellenen PC emülatörü sayesinde kullanıcılar Steam hesaplarına giriş yapabiliyor ancak oyun uyumluluğunun değişkenlik gösterdiği belirtiliyor.

Cihaz Nightfreeze, Subzero ve Skyfrost renk seçenekleriyle satışa sunulurken, Skyfrost modelinin yılın ilerleyen dönemlerinde geleceği ifade ediliyor. Fiyatlandırma 12GB/256GB için 6.999 CNY, 16GB/512GB için 7.999 CNY ve 16GB/1TB için 8.999 CNY olarak belirlenmiş durumda.

RedMagic ayrıca 24GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip, karbon fiber detaylı Golden Saga sürümünü de duyurdu. RedMagic 12 Pro+ modeli küresel pazarda RedMagic 12 Pro adıyla çıkış yapacak ve küresel detaylar 3 Kasım’da paylaşılacak.