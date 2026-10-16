Hamile kızını da katletti! 9 kişinin öldüğü evde kan donduran manzara: İçeri giren polisler şok oldu
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 45 yaşındaki Matthew Stone, aralarında hamile kızı ve 2 küçük çocuğun da bulunduğu 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Katliamın ardından eve giren polisler, tuvalet ve lavaboların çalışmadığı, odaların idrar dolu şişelerle kaplandığı korkunç bir manzarayla karşılaştı. Stone'un ailesini yıllarca baskı altında tuttuğu, doğum yapmasına günler kalan kızının ise evden ayrılmaya hazırlandığı ortaya çıktı.