İşitme engelli sürücüler için yapay zeka destekli cihaz yaptılar! Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri birinci oldu

'TRAFİKTE OLAN BU KRİTİK SESLERİN HİÇBİRİNİ DUYMADAN HAREKET EDİYORLAR' Projenin tasarım ekibinde yer alan Efil Saylam, işitme engelli bireylerin araç kullanırken yaşadıkları zorluklardan yola çıktıklarını belirterek, "Takım arkadaşım Emre'yle beraber bir sosyal sorumluluk projesi yazıyorduk. Bu projeyi yazarken aslında işitme engelli bireylere nasıl dokunabiliriz, bunu düşünüyorduk ve işitme engelli bireylerin aslında araç kullanıp kullanmadığını düşündük. Ve bunu araştırmaya başladık. Daha sonradan fark ettik ki aslında gerçekten araç kullanıyorlar. Trafik aslında tamamen sese dayalı bir şey olmasına rağmen işitme engelli bireyler trafikte olan bu kritik seslerin hiçbirini duymadan aslında hareket ediyorlar. Daha sonradan biz, 'Peki bunları, bu trafiği onlar için nasıl daha güvenli bir hale getirebiliriz? Nasıl bir proje geliştirip onlar için trafiğin gerçekten güvenli bir alan olmasını sağlayabiliriz?' diye düşündük ve böyle bir proje geliştirdik. Ben de açıkçası tasarım ekibindeydim. Projemiz gerçekten çok küçük; bir el, avuç içine sığabilecek kadar küçük bir prototipe sahip şu anda. Araçtan araca değişerek daha da küçültülebiliyor, daha da büyütülebiliyor. Böyle çok küçük bir tasarıma sahip, çok kompakt. Aracın arka camına sabitleniyor" diye konuştu.