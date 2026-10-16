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Antalya'da korkutan hortum felaketi: 15 dönümlük sera alanı yerle bir oldu!

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Antalya'da korkutan hortum felaketi: 15 dönümlük sera alanı yerle bir oldu!

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli hortum, bölgedeki tarım arazilerini vurarak büyük hasara yol açtı.

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Foto - Antalya'da korkutan hortum felaketi: 15 dönümlük sera alanı yerle bir oldu!

Mihraç Çavuşlar ve Karataş mevkilerinde etkili olan hortum nedeniyle domates, biber, salatalık ve patlıcan yetiştirilen 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sera yıkıldı.

#2
Foto - Antalya'da korkutan hortum felaketi: 15 dönümlük sera alanı yerle bir oldu!

Şiddetli rüzgarın etkisiyle seralar kullanılamaz hale gelirken, güzergah üzerindeki çok sayıda zeytin ağacının da dalları kırıldı.

#3
Foto - Antalya'da korkutan hortum felaketi: 15 dönümlük sera alanı yerle bir oldu!

Felaketin ardından Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede jet hızıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. Zarar gören üreticileri ziyaret ederek incelemelerde bulunan Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, özellikle 3 dönümlük biber serası tamamen yok olan üretici Ahmet Kocabaş ve diğer çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Foto - Antalya'da korkutan hortum felaketi: 15 dönümlük sera alanı yerle bir oldu!

Üreticilerin büyük bir mağduriyet yaşadığını vurgulayan Metin, zarar gören seraların tarım sigortasının bulunmadığına dikkat çekerek Ziraat Odası olarak her zaman çiftçinin yanında duracaklarını belirtti.

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