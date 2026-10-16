Antalya'da korkutan hortum felaketi: 15 dönümlük sera alanı yerle bir oldu!
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli hortum, bölgedeki tarım arazilerini vurarak büyük hasara yol açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli hortum, bölgedeki tarım arazilerini vurarak büyük hasara yol açtı.
Mihraç Çavuşlar ve Karataş mevkilerinde etkili olan hortum nedeniyle domates, biber, salatalık ve patlıcan yetiştirilen 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sera yıkıldı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle seralar kullanılamaz hale gelirken, güzergah üzerindeki çok sayıda zeytin ağacının da dalları kırıldı.
Felaketin ardından Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede jet hızıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. Zarar gören üreticileri ziyaret ederek incelemelerde bulunan Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, özellikle 3 dönümlük biber serası tamamen yok olan üretici Ahmet Kocabaş ve diğer çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Üreticilerin büyük bir mağduriyet yaşadığını vurgulayan Metin, zarar gören seraların tarım sigortasının bulunmadığına dikkat çekerek Ziraat Odası olarak her zaman çiftçinin yanında duracaklarını belirtti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23