  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’den bütün dünyayı ters köşe yapacak hamle! Çin’le o konuda anlaşmaya çok yakınız

Solakların Ayasofya hevesi kursaklarında kaldı

CHP'de değişim ateşi! Tavşan aday Özgür Özel bugün 'tutum' alıp Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip oluyor: Kurultay tarihi verdi, istifa yok

İsrail'den çok büyük skandal! Türkiye'den gönderilen 16 ton malzemeye el koydular

Hürriyet’in son yaptığına bakın! Ya cahiller ya da ölümüne operasyon yapılıyor

Erciyes Dağı'nda sondaj vuruldu! Birden yerin altından fışkırmaya başladı... Müjde Türkiye'ye verildi

Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun provokatif sözlerine tepki! Aynen iade ediyoruz

Camide şerefsizlik! Bulun bu haramzadeyi

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim hakkında skandal iddia! '3 milyon euro karşılığında yapıyormuş'

Sosyal güvenlik uzmanından yeni tahmin! İşte zamlı en düşük emekli maaşı
Yaşam Dünyada bir ilk! 15 katlı 9 blok saniyeler içinde yerle bir oldu
Yaşam

Dünyada bir ilk! 15 katlı 9 blok saniyeler içinde yerle bir oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-15 22:13:00 -

Malatya’da tünel kalıpla inşa edilen 9 bloktan oluşan 540 dairelik Yeşilevler Sitesi aynı anda bin 660 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin başında gelen Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımlarına hız verilirken, yüksek katlı binalar ise patlayıcı kullanılarak yıkılıyor. Bugün de Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan 11 bloklu Yeşilevler Sitesi’nin 9 bloğu aynı anda patlayıcı kullanılarak patlatıldı. Dünyada ilk kez aynı anda bu kadar çok binanın tek seferde patlatıldığı Malatya’da bu anı yüzlerce vatandaş izledi.

15 katlı 9 bloğun patlatılması öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Site çevresindeki tüm ev ve iş yerleri de güvenlik gerekçesi ile boşaltılırken, yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Patlatma öncesi yine çevredeki camilerin hoparlöründen patlatma olacağı duyurularak, sitelere yaklaşılmaması istenildi.

Patlamayı vatandaşlar ve site sakinlerinin yanı sıra kent protokolü de kendilerine ayrılan platformdan canlı olarak izledi.

Deneme amaçlı olarak geçtiğimiz hafta 2 bloğu yıkılan Yeşilevler Sitesi’nin geri kalan 11 bloğunun yıkımı öncesi konuşan Yıkım Firması Yetkilisi Hamit Avcı, 15 katlı tünel kalıp sistemi ile yapılan 9 bloğun tek seferde patlatılmasının dünyada bir ilk olduğunu da söyleyerek, toplam 110 kişiden oluşan ekipleri ile tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi.

Alınan tüm tedbirlerin ardından 700 daireden oluşan 9 blok geri sayım yapılarak patlatıldı. Büyük bir gürültü ile patlayan binaların ardından gökyüzünü toz bulutu sardı. Şehrin birçok noktasından görülen patlama sonrası uzun süre toz bulutları çevreyi kaplarken, 9 bloğun tamamının da sorunsuz şekilde yıkımın tamamlandığı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kent genelinde 7 kat ve üstü yaklaşık bin 400 binanın ağır hasarlı olduğu ve bu şekilde patlatma yöntemi ile yıkımlara devam edileceği öğrenildi.

Eskişehir'de deprem riski var mı?
Eskişehir'de deprem riski var mı?

Yaşam

Eskişehir'de deprem riski var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23