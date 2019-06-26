Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Fatma Çelik, dünyada uyuşturucu kullanımının düşmesine karşı Türkiye’de arttığını belirterek, müdürlük olarak madde bağımlılığına karşı etkin bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Fatma Çelik, sigara ve madde bağımlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Fatma Çelik, sigaranın zararları konusunda yaptığı açıklamada dünyada her yıl 6 milyon kişinin sigara yüzünden hayatını kaybettiğini belirterek, "Sigara, nargile, puro içme ve dumanının solunması kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık yapmaktadır. Tütün ürününde yaklaşık 4 bin kimyasal madde var. Esas bağımlık yapan madde nikotindir. Başta kalp-damar hastalıkları olmak üzere bir çok hastalıklara yol açmaktadır. Türkiye’de ise TÜİK verilerine göre 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26.5’i her gün tütün ürünü kullanıyor. Türkiye’de erkeklerin yüzde 31’i tütün kaynaklı hastalıklardan hayatlarını kaybediyor. Yani Türkiye’de ölen erkeklerden 83 bini hayatlarını sigara yüzünden kaybetmektedir. Buna karşılık Türkiye’de 252 bin çocuk ve 14.5 milyon yetişkin tütün ürünü kullanmaktadır." diye konuştu.

"Dünyada azalıyor Türkiye’de artıyor"

Madde kullanımı konusunu da değinen Dr. Fatma Çelik, dünyada uyuşturucu kullanım oranın düştüğünü, Türkiye’de ise uyuşturucu kullanımın yaygınlaştığını söyledi. Dr. Çelik, "Türkiye’de 665 bin kişi madde kullanımı bozukluğuna sahiptir. 25-29 yaş arasında kişilerde daha sık görülmektedir. 1990-2000’lere kadar oluşan madde kaynaklı ölümlerdeorantılı bir şekilde artmakta. Madde kullananlarda, öldürücü seyreden bir hastalık olan Hepatit-C oldukça yaygın." dedi.

Sigara ve madde bağımlığı konularında sürekli olarak vatandaşların bilgilendirildiğini dile getiren Dr. Fatma Çelik, "Sağlık kuruluşu olarak bizler, sigara ve madde bağımlılığı nedeniyle gerçekleşen ölüm olaylarını azaltmak, sigara ve madde bağımlılığı konularında farkındalık oluşturmak, gelecek nesilleri bağımlılıklardan uzak tutmak, daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, sigara ve madde bağımlılıklarına harcanan masrafları azaltmak, bağımlılıkların insan sağlığı üzerindeki psikolojik kötü etkileri engellemek görevimizdir." şeklinde konuştu.

Sigara ve madde bağımlılığı konularında okullarda devamlı seminerlerin verildiğini belirten Dr. Çelik şunları söyledi: "Sigara ve madde bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlarımız ilçelerde sağlık müdürlüklerine başvurabilirler aynı zamanda ’Alo 191’ uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattına arayıp yardım alabilirler."